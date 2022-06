Philips, lo smart TV da 43” a metà prezzo: offerta imperdibile

Gli smart TV sono sempre tra i prodotti più venduti sui siti di e-commerce, soprattutto quando li si trova in offerta con sconti vertiginosi che fanno letteralmente crollare il prezzo. E oggi è una di quelle giornate fortunate in cui troviamo un ottimo smart TV con uno sconto esagerato. Infatti, su Amazon è disponibile il televisore smart Philips Ambilight da 43" in offerta con uno sconto di ben il 53%. Praticamente lo si paga meno di metà prezzo e si risparmiano più di 300€ sul prezzo di listino. Inutile dire che per il TV si tratta del prezzo più basso di sempre e di uno dei migliori prezzi web.

Lo smart TV Philips 43PUS7906/12 è il televisore ideale per chi vuole spendere poco, ha poco spazio a disposizione nel salotto, ma allo stesso tempo non vuole accontentarsi. E il motivo è molto semplice: si tratta veramente di un modello top con funzionalità uniche. Come ad esempio la tecnologia Ambilight, cioè dei LED presenti sulla cornice che rispondono all’azione sullo schermo per offrire un’esperienza utente ancora più immersiva. Altra caratteristica da non sottovalutare è la presenza del sistema operativo Android TV, una garanzia quando si tratta di supporto e compatibilità con le più importanti app per il video streaming. Se stavate aspettando la giusta offerta per acquistare un nuovo smart TV, non fatevi scappare questa occasione.

Philips 43PUS7906/12: la scheda tecnica e le funzionalità

Lo smart TV Philips 43PUS7906/12 è veramente un dispositivo unico nel suo genere. E non usiamo queste parole a caso. Infatti è l’unico a utilizzare la tecnologia proprietaria Ambilight. Di che cosa si tratta? Di una fascia di LED presente su tre lati dello smart TV che risponde all’azione sullo schermo, cambiando colore e luminosità. Con film e serie TV, la visione diventa molto più immersiva.

Passiamo ora agli aspetti un po’ più tecnici. Il televisore intelligente ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD. Non manca il supporto all’HDR per avere immagini con più contrasto e vivaci e anche alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per un’atmosfera da cinema.

La parte dedicata all’intrattenimento è gestita completamente dal sistema operativo Android TV, una sicurezza per quanto riguarda compatibilità con le app e supporto da parte degli sviluppatori. Troviamo tutte le più importanti piattaforme di video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Apple TV, YouTube e RaiPlay. Come tutti gli smart TV con Android TV troviamo anche il supporto di Google Assistente per cambiare canale, alzare il volume e gestire i dispositivi della smart home direttamente con la propria voce. Integrato c’è anche Google Chromecast per trasmettere sullo schermo del TV contenuti presenti sul PC, tablet o smartphone.

Lo smart TV Philips 43PUS7906/12 è pensato anche per gli amanti dei videogame grazie alla bassissima latenza offerta. E poi con la funzionalità Ambilight sembrerà di essere veramente dento al videogioco.

Smart TV Philips 43PUS7906/12 in offerta: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per lo smart TV Philips 43PUS7906/12 che troviamo su Amazon a un prezzo di 284,05€, con uno sconto di ben il 53%. Praticamente lo si paga meno della metà e il risparmio rispetto al prezzo di listino supera i 310€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smart TV viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e si hanno 30 giorni di tempo per fare il reso.

Philips smart TV 43 pollici