Philips, questo smart TV da 55” è in offerta con uno sconto esagerato

Ci sono delle offerte che non bisogna farsi sfuggire per nessun motivo. E questa nuova settimana inizia molto bene: su Amazon troviamo lo smart TV Philips 55PUS7506/12 in offerta con uno sconto del 35 a un prezzo di 470,30€. Per il televisore intelligente si tratta di un prezzo vicinissimo al minimo storico (la differenza è di un solo euro) e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Philips negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante nel mondo dei televisori intelligenti, diventando uno dei punti di riferimento del settore. Gli smart TV hanno degli ottimi pannelli che assicurano immagini in altissima definizione e il sistema operativo proprietario permette di installare decine di applicazioni, tra cui tutte quello per il video streaming. Questo smart TV Philips da 55" è veramente versatile: ha delle modalità ad hoc per vedere sempre alla massima definizione film, serie TV, i match della propria squadra del cuore ed è anche una TV da gaming. Inoltre, nonostante un pannello da 55", le dimensioni sono contenute grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali. L’offerta è molto interessante, ma potrebbe terminare presto, quindi, bisogna essere veloci.

Smart TV Philips: scheda tecnica e funzionalità

Il mercato degli smart TV è diventato oramai saturo: sono tantissime le aziende che oramai hanno lanciato un loro televisore e le caratteristiche si vanno uniformando. Per questo motivo riuscire a emergere è molto complicato. La strategia adottata da Philips è una delle migliori: ottimi smart TV, con tecnologie avanzate e un designa accattivante. Caratteristiche che ritroviamo nel Philips 55PUS7506/12, che oggi è in super offerta su Amazon.

Lo smart TV Philips ha uno schermo da 55" con risoluzione 4K UHD. Le immagini hanno colori vivaci e molto luminosi grazie alla compatibilità con l’HDR e il Dolby Vision. Il televisore utilizza anche un processore potente che offre immagini brillanti con qualsiasi tipologia di contenuto: dal programma televisivo, al telegiornale, fino ad arrivare a film, serie TV e anche videogame.

Come in ogni smart TV che si rispetti, è molto importante la parte dedicata all’intrattenimento. Sul Philips 55PUS7506/12 troviamo il sistema operativo SAPHI che permette l’accesso a tutte le principali app di video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e YouTube. Il televisore è ottimo anche per i videogame: riconosce automaticamente quando si comincia a giocare e diminuisce la latenza per un’esperienza di gioco super-fluida.

Molto accattivante anche design: le cornici laterali sono minime e si adatta a qualsiasi tipologia di arredo domestico.

Philips 55PUS7506/12 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Se siete alla ricerca di uno smart TV in offerta su Amazon, questo Philips 55PUS7506/12 è uno dei migliori che potete trovare. Oltre alle ottime caratteristiche, ha anche un prezzo decisamente interessante: oggi lo troviamo in offerta a 470,30€, con uno sconto del 35% in meno. Si tratta di un risparmio superiore ai 250€. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 94,06€ al mese. Lo smart TV viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e la consegna è velocissima.

