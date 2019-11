Pigeon Transit, l'app Google per i pendolari

Fonte foto: YouTube 1 di 6 pigeon Si chiama Pigeon Transit e, anche se è disponibile al momento solo negli Stati Uniti, è l'app che ogni pendolare del mondo vorrebbe utilizzare. In molti l'hanno definita la "Waze dei pendolari": grazie alla sua rete di collaboratori/volontari, infatti, fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dei trasporti pubblici di alcune delle maggiori città degli Stati Uniti, esattamente come Waze fornisce dati sullo stato del traffico stradale in tutto il mondo. Le due app, poi, condividono la stessa "casa madre": Piegeon Transit, infatti, è un progetto sviluppato all'interno di Area120 di Google e ora disponibile per il download sull'App Store per iPhone.

La situazione dei trasporti in tempo reale Grazie ai dati e alle informazioni inserite dagli utenti, Pigeon permette di avere sempre sotto controllo la situazione delle varie linee di mezzi pubblici. Basterà aprire l'app per consultare la mappa della propria città e avere una "panoramica" su ritardi o eventuali cancellazioni di treni, metro e autobus vari. Per inserire una segnalazione, invece, basterà pigiare sull'icona "+" al centro della barra in basso e seguire la procedura guidata. Nel giro di qualche decina di secondi il nostro "alert" sui mezzi pubblici sarà pubblicato sulla piattaforma.

Feed "social" delle informazioni Pigeon integra anche una piattaforma feed che raccoglie tutte le informazioni - incluse le foto - che gli utenti inviano su una fermata della metro o una tratta gestita dal servizio di trasporto pubblico locale. Qui si potranno trovare notizie più dettagliate, incluse quelle sull'affollamento dei mezzi o delle banchine di attesa.

Programmare i viaggi in autobus e metro Inserendo l'indirizzo della propria abitazione e dell'ufficio, Pigeon sarà in grado di calcolare in tempo reale le tempistiche necessarie per spostarsi da una parte all'altra. Non solo: grazie allo "storico" dei ritardi e dei tempi di percorrenza, l'app sviluppata da Google saprà dirti quando devi partire - e quando dovresti svegliarti - per arrivare in orario in ufficio o a un qualsiasi appuntamento tu abbia programmato.

Controllare in tempo reale l'arrivo dei mezzi Le segnalazioni degli utenti consentono anche di calcolare i tempi di transito dei vari mezzi, con una precisione più elevata rispetto ai dati forniti dalle aziende che curano il servizio. In questo modo si saprà con esattezza quanto tempo aspettare sulla banchina della metro o alla fermata dell'autobus, quanti mezzi sono in arrivo e se vale la pena aspettare il successivo.