Sta arrivando Pixel 7: Pixel 6 e Pixel 6 Pro crollano di prezzo

Il debutto della nuova serie di smartphone Pixel 7 è atteso per il prossimo 6 ottobre, data in cui Big G presenterà i nuovi dispositivi 2023 durante l’evento "MadebyGoogle" . Con molta trasparenza e senza fare troppi misteri, Google ha già pubblicato sullo Store di Google le foto ufficiali e il video dei nuovi modelli Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro (non sappiamo ancora se ci sarà anche un Pixel 7a economico). Per quanti però non hanno avuto modo di provare i telefoni di Google e cercano una buona occasione per sperimentare un approccio a Android "stock" molto completo e ricco di funzionalità, adesso è acquistare Pixel 6 e Pixel 6 Pro con un ottimo sconto su Amazon presso venditore e spedizioniere terzo. L’effetto di Pixel 7, non ancora arrivato, si fa già sentire.

Google Pixel 6 Pro – 12 GB RAM e 128 GB di memoria di archiviazione

Google Pixel 6 – 8 GB RAM e 128 GB di memoria di archiviazione

Pixel 6 Pro: caratteristiche tecniche

Il top di gamma Pixel 6 Pro è un telefono che risponde a moltissime esigenze. La scheda tecnica si basa sul processore Tensor, realizzato a 5 nm e progettato su misura da Google (insieme a Samsung). Il co-processore di sicurezza è il Titan M2. Le memorie abbinate sono 12 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display AMOLED da 6,71 pollici, che supporta HDR10+ e ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ha il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali integrato.

Le fotocamere poste sul retro, nell’originale banda nera che crea un contrasto con la scocca, sono tre: il sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico, il secondo sensore d 48 MP con zoom 4x e il sensore da 12 MP ultra grandangolare. La fotocamera frontale è da 11,1 MP con un’ampia apertura focale f/2,2. L’edit delle foto è particolarmente potente grazie agli algoritmi di fotografia computazionale (per i quali il chip Tensor è stato progettato) e permette di cancellare porzioni di immagini o di creare dal nulla parti dell’immagine.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 30 W, ricarica wireless da 23 W.

Google Pixel 6 Pro: l’offerta Amazon

Il Google Pixel 6 Pro è uno smartphone top di gamma e il suo prezzo di listino di 899 euro rispecchia questa fascia di prezzo. Ma grazie all’offerta Amazon in corso proposta da venditore terzo (così come la spedizione) è possibile acquistarlo a 704,49 euro (-22%, – 194,51 euro).

Google Pixel 6: caratteristiche tecniche

La versione standard di Google Pixel 6 ha in comune con il fratello maggiore il processore Tensor ma ha meno memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Anche in questo caso sono disponibili tutte le funzioni avanzate viste sul modello Pixel 6 Pro, come la traduzione in real time dei dialoghi o di scritte con disponibilità di circa 40 lingue straniere.

Il display rispetto al Pixel 6 Pro è leggermente più piccolo, 6,4 pollici ma resta AMOLED con HDR10+ anche se la frequenza di aggiornamento cala a 90 H. Il sensore di impronte digitali è collocato, anche in questo caso, sotto lo schermo.

Sul retro le fotocamere passano a due sensori: il principale da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico) e il 12 MP ultra grandangolare. La risoluzione della fotocamera anteriore scende a 8 MP.

La batteria ha una capacità di 4.614 mAh con ricarica da 30 W e ricarica wireless da 21 W.

Google Pixel 6: offerta Amazon

Il prezzo di listino del Google Pixel 6 è di 649 euro ma grazie all’offerta in corso su Amazon da parte di rivenditore terzo, il prezzo cala a 512,32 euro (-21%, – 136,68 euro).

