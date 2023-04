PlayStation 5, prezzo crolla: minimo storico e sconto incredibile

Dal lancio sul mercato sono passati quasi tre anni: più di 24 mesi nel corso dei quali è sembrato essere più un miraggio che una console in… plastica e circuiti. Eppure l’hype nei confronti della PlayStation 5 non è mai sceso, tanto da farla diventare un vero e proprio oggetto del desiderio per milioni di gamers in tutto il mondo.

Ora che è disponibile con maggior costanza e frequenza, non è proprio il caso di lasciarsela scappare. Anche perché può essere comprata in bundle con alcuni dei titoli più desiderati a un prezzo decisamente interessante. Su Amazon, ad esempio, è disponibile la PlayStation 5 in accoppiata con "God of War – Ragnarök" e con "Fifa 23" con prezzo ribassato di diverse decine di euro. Insomma, delle promozioni da non farsi scappare assolutamente per nessun motivo. Per acquistarla spedita e venduta direttamente da Amazon basta cliccare qui.

Le caratteristiche della PlayStation 5 sono note da tempo. La console Next Gen di Sony si fa forza di un comparto hardware di altissimo livello per garantirsi un’aspettativa di vita quanto più lunga possibile. L’asso nella manica sta nella GPU con architettura RDNA 2 personalizzata e frequenza variabile di 2.23 Ghz, capace di eseguire 10.32 TeraFLOPS al secondo. Un acceleratore grafico che dà il meglio proprio quando è messo pesantemente sotto sforzo.

Ne è un esempio, almeno in questa prima fase di vita della console nipponica, God of War – Ragnarök, uno dei titoli più attesi dagli appassionati del genere sin dal giorno della presentazione della PlayStation 5. Il nuovo viaggio di Kratos e Atreus in un mondo infestato da demoni di ogni genere si articola in 18 differenti capitoli, per 40 e più ore di gioco. Caratterizzato da una grafica iper realistica e da un gameplay avvincente, God of War – Ragnarök è destinato a diventare una delle pietre miliari di questa nuova generazione videoludica.

Per tutti questi motivi, l’offerta di oggi è di quelle da non farsi scappare. Il bundle PlayStation 5 + God of War – Ragnarök è disponibile su Amazon con uno sconto dell’8%, che permette di risparmiare alcune decine di euro sul prezzo di listino.

L’ultimo esemplare (in tutti i sensi) di una lunghissima tradizione videoludica. FIFA 23 sarà infatti l’ultimo titolo della saga calciofila di EA Sports a portare questo nome: dopo oltre 3 decenni si interrompe il sodalizio tra la casa sviluppatrice statunitense e la federazione internazionale del calcio. Un titolo che si inserisce nella scia dei titoli degli anni passati e che, di fatto, non presenta grosse novità nella struttura del gioco.

Sul fronte del gameplay, invece, sembra esserci stata una decisa svolta rispetto alle ultime versione del gioco di calcio per eccellenza. Il gameplay appare più lento e ragionato rispetto a FIFA 22: dimenticate i flipper impazziti a centrocampo e passaggi che sembrano essere instradati sulle rotaie di un treno: dovrete faticare non poco per realizzare pasaggi filtranti capaci di smarcare gli attaccanti dalla difesa. Insomma, una sorta di mini-rivoluzione che accoglie le tante proteste degli anni passati.

