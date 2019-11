PlayStation 5: prezzo, data di uscita e giochi in esclusiva

20 Novembre 2019 - Continuano ad arrivare informazioni sulla data di uscita della PlayStation 5. L’attesa attorno alla console Sony cresce ormai di giorno in giorno, nonostante manchi un anno (giorno più, giorno meno) al suo lancio ufficiale.

In questi ultimi mesi e ultime settimane, infatti, sono stati svelati dettagli di ogni tipo sulla piattaforma videoludica nipponica. Si sa ormai come è fatta la PlayStation 5, quali sono le componenti interne, la forma del joypad e anche una lista, abbastanza corposa, dei giochi che saranno rilasciati al lancio della console. Insomma, manca solo da vedere come è la PS5 e poi non ci saranno assolutamente più segreti.

PlayStation 5: data di uscita e prezzo

Stando a quanto riportato con un tweet pubblicato da @PSErebus, noto leaker molto attendibile e specializzato sul mondo PlayStation, la PS5 debutterà il prossimo 20 novembre 2020. La nuova consolle sarà quindi pronta per il Black Friday e il Cybermonday del prossimo anno, antipasti succulenti prima della portata principale prevista per le strenne natalizie.

Analisti e addetti ai lavori sembrano confermare la data svelata dal famoso leaker in quanto perfettamente in linea con i lanci sul mercato americano dei precedenti modelli. In particolare, l’uscita ufficiale della PS4 avvenne il 15 novembre, la PS3 fu lanciata, invece, il 17 novembre, sempre negli Stati Uniti. Il prezzo? @PSErebus taglia decisamente la testa al toro fornendo in anteprima anche quello che sarà il prezzo d’acquisto della nuova PS5, ovvero, 499 dollari. Un costo decisamente in linea con i rumors e le indiscrezioni finora diffuse in rete, soprattutto con la stima effettuata qualche tempo fa dalla Deutsche Bank.

PS5: i giochi in esclusiva

In molti hanno prontamente notato che il 20 novembre 2020 coincide con la data di uscita di Gran Turismo 7, il simulatore di guida di Sony, cosa che fa supporre un lancio della nuova console e del nuovo titolo dedicato alle corse in grande stile. Non solo, Sony potrebbe presentare ufficialmente la nuova console già il prossimo mese di febbraio durante il PlayStation Meeting 2020, evento in cui verrà svelato che l’atteso Assassin’s Creed Ragnarok. Non c’è dubbio, due titoli veramente appetitosi che potrebbero accompagnare il lancio, col botto, della nuova PlayStation 5.