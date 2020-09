PlayStation 5: inizia il countdown

Il countdown al lancio della PlayStation 5 inizierà a breve. La console della Sony sarà presentata ufficialmente il 16 settembre alle 22 ora italiana. Un’occasione per conoscere la data di uscita della PS5 e soprattutto il prezzo, dopo che la Microsoft ha già annunciato le console Xbox Series X e Xbox Series S.

Ad annunciare la presentazione che avverrà in streaming online è stata la stessa PlayStation sul suo blog ufficiale. Un evento di circa 40 minuti che si concentrerà sui giochi in arrivo con PS5, aggiornamenti sugli ultimi titoli di Worldwide Studios e dei partner di sviluppo. Insieme ai giochi, quasi sicuramente la Sony svelerà anche la data di uscita dei due modelli della sua console next-gen, standard con lettore Blu-ray e Digital edition senza supporto ottico, fissata entro la fine del 2020. Una mossa che segue quella di Microsoft, la cui data di lancio ufficiale delle console è fissata al prossimo 10 novembre.

PS5, iniziato il countdown: l’evento streaming

La Sony ha annunciato l’evento in streaming per il 16 settembre alle ore 22 ora italiana sul blog ufficiale della PlayStation, scrivendo: “Prima del lancio di PlayStation 5 a fine anno, volevamo offrirti la possibilità di dare un’altra occhiata ad alcuni dei fantastici giochi in arrivo con PS5 (e non solo!)”. Il post prosegue: “La nostra prossima presentazione digitale durerà circa 40 minuti e includerà aggiornamenti sugli ultimi titoli di Worldwide Studios e dei nostri partner di sviluppo di prim’ordine“.

Anche se nel post non si fa alcun riferimento all’annuncio della data di uscita ufficiale della PS5 e del prezzo sia per la versione Standard della console, che di quella Digital Edition, è molto probabile che se ne parlerà. Le altre sorprese in serbo da parte di Sony, infatti, potrebbero riguardare proprio queste due informazioni molto attese.

PS5, i rumors su data di lancio e prezzo

Al momento, abbiamo solo rumors sulla data di lancio e sul prezzo di PlayStation 5. Considerato che la Xbox Series X e la Xbox Series S di Microsoft usciranno il 10 novembre prossimo rispettivamente di 499 dollari e 299 dollari, è ipotizzabile che anche Sony lancerà le sue console intorno a quella data e con prezzi concorrenziali.

Per questo motivo sembra probabile che la PlayStation 5 standard con lettore ottico Blu-ray potrebbe costare 499 dollari. Diverso il discorso per la PS5 Digital Edition, che i rumors volevano in vendita a un prezzo di 399 dollari.

Dato che la rivale Xbox economica costa 100 euro in meno, forse la Sony potrebbe decidere di adeguarsi e ribassare il prezzo per rendere competitiva la sua console next-gen low cost. Per saperne di più non resta che attendere l’evento del 16