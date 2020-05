PlayStation 5, la data di uscita potrebbe essere molto vicina

Non manca giorno senza una notizia sulla nuova PlayStation 5. La console nextgen è uno degli argomenti più chiacchierati nel mondo dei videogame: l’attesa per la PS5 e la Xbox Series X è molto alta e, mancando solamente pochi mesi al debutto ufficiale, è normale che le indiscrezioni tendono ad aumentare. Uno dei temi più dibattuti per la PlayStation 5 è la data di presentazione della console.

Piano piano Sony sta svelando le caratteristiche della console: prima ha annunciato alcune componenti hardware, poi ha mostrato ufficialmente il nuovo controller DualSense. Ma sulla data di uscita e il design della console, ancora non ci sono novità. Un ritardo notevole rispetto alla Xbox Series X, che ha già mostrato come sarà la console e annunciato anche i primi videogame disponibili. Su questo fronte Sony è molto indietro, ma sembrerebbe essere pronta a dare una decisa sterzata, partendo proprio dalla presentazione della console. L’ultima notizia arriva dall’account Twitter della rivista EDGE, specializzata nei videogame, che ha pubblicato un’immagine con una descrizione che farebbe pensare a un’imminente presentazione della PS5.

Quando verrà presentata la PlayStation 5

La PlayStation 5 potrebbe essere presentata giovedì 21 maggio. Perlomeno questo è quanto fa trapelare l’account Twitter della rivista Edge che ha pubblicato un’immagine con una didascalia chiara: “The next generation rises. May 21.” In italiano vuol dire “La next generation sorte. Il 21 maggio”. Il riferimento alla nuove console è abbastanza chiaro e avendo Microsoft già presentato la Xbox Series X, tutti gli indizi fanno pensare alla presentazione della PS5.

Logicamente si tratta di un rumor e non c’è la sicurezza al 100%. Nelle settimane precedenti, ad esempio, le indiscrezioni pubblicate da un’altra rivista di videogame avevano ipotizzato una presentazione della PS5 per l’inizio di giugno. Fino a quando Sony non prenderà una posizione, le voci sulla data di presentazione della PlayStation 5 continueranno a rincorrersi.