PlayStation 5, quale sarà il prezzo della console

Il prezzo della PlayStation 5 è di nuovo al centro di indiscrezioni e ipotesi di ogni tipo. Sony non lo ha ancora annunciato, e probabilmente non lo farà ancora per un bel po’, ma l’interesse verso questa console next-gen è così alto che in molti cercano di scoprire quanto costerà.

Il dibattito in merito al prezzo della PS5 2020 si sta sviluppando soprattutto su Reddit, dove un utente ha pubblicato una recente ricerca di mercato di Nielsen nella quale si fanno delle ipotesi su quanto costerà la PlayStation 5 normale e per la PlayStation 5 Digital Edition, cioè la versione senza disco ottico che dovrebbe avere un prezzo inferiore, ma non di molto. Lo stesso utente specifica di aver partecipato ad un sondaggio di Nielsen, quindi i prezzi mostrati non sono vere ipotesi basate su notizie interne di Sony ma, piuttosto, un modo per tastare il terreno e capire quanto sarebbero disposti a pagare i potenziali acquirenti per la nuova console 2020 di Sony. Ecco cosa è uscito fuori da questo sondaggio.

PS5, quanto potrebbe costare

“Il sondaggio mi ha chiesto cosa ne penso di un prezzo intorno alle 349 sterline per la PS5 e intorno alle 259 sterline per la Digital Edition“, scrive l’utente su Reddit. Al cambio attuale farebbero circa 385 euro e 286 euro, rispettivamente. Quindi poco, molto poco, di sicuro meno delle prime ipotesi che vedevano la PS5 completa in vendita a 450-500 euro e la Digital Edition a 400-450 euro. Ma saranno veramente questi i prezzi? Lo stesso utente precisa che, di solito, rispetto a questi sondaggi i prezzi reali sono poi superiori di circa il 20%. Ciò vuol dire che sono molto più credibili prezzi intorno ai 460 e ai 310 euro.

PS5: saranno questi i prezzi reali?

Una cosa che possiamo notare su questa ipotesi di prezzi per PS5 e PS5 Digital Edition è che, una volta aggiunto il 20%, il prezzo della prima rientra grosso modo nelle previsioni fatte da un po’ tutti gli analisti, mentre il prezzo della seconda è nettamente inferiore. Questa riflessione va incrociata con l’altissima probabilità che i prossimi giochi per console next-gen abbiano un prezzo abbastanza alto, mediamente 69,99 dollari (cioè circa 10 dollari in più di quanto costano i migliori giochi per le console attuali). Se entrambe le previsioni si riveleranno vere, allora ci sarà ben poco mercato per la PlayStation 5 completa e un’immensa prateria da conquistare per la PS5 Digital Edition.