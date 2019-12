PlayStation 5, quando verrà presentata la console

31 Dicembre 2019 - La PlayStation 5 potrebbe essere presentata il 7 gennaio alle ore 02:00 a Las Vegas, durante l’evento che Sony ha organizzato al CES 2020, la fiera dedicata al mondo della tecnologia che ogni anno viene organizzata a inizio gennaio. Questo è quanto trapela nelle ultime ore, dopo che Sony ha lanciato un teaser dove annuncia novità molto importati per l’evento del 7 gennaio: “Al CES 2020 Sony svela una visione unica del futuro, unendo creatività e tecnologia come mai prima d’ora, per scatenare nuove sensazioni ed emozioni“.

Un messaggio criptico quello pubblicato da Sony che lascia aperte tante possibilità. In molti hanno pensato alla PlayStation 5, ma Sony potrebbe stupire tutti e presentare al CES 2020 qualche nuova smart TV oppure un sistema di infotainment pensato per la smart home. La PS5 è sicuramente uno dei dispositivi più attesi del prossimo anno e l’azienda giapponese ha già annunciato che verrà lanciata sul mercato per le festività natalizie del 2020. Ma sulle caratteristiche e sul design sappiamo veramente molto poco. Vedremo la nuova PlayStation 5 al CES 2020?

Quando verrà presentata la PlayStation 5

Se le indiscrezioni delle ultime ore verranno confermate, la PlayStation 5 verrà presentata nella notte tra il 6 e il 7 gennaio a Las Vegas durante la conferenza stampa organizzata da Sony per il CES 2020. L’azienda giapponese dovrebbe mostrare al pubblico il design della console e annunciare la scheda tecnica, che secondo le indiscrezioni non dovrebbe essere troppo differente dalla Xbox Series X.

Come sarà la PlayStation 5

La PlayStation 5 condividerà con la Xbox Series X gran parte della scheda tecnica, a partire dal processore prodotto appositamente da AMD e che dovrebbe avere otto core. LA GPU Radeon dovrebbe supportare una risoluzione 4K a 60 frame per secondo, almeno nei primi anni. Sulla retrocompatibilità e su come sarà fatta non ci sono molte informazioni: bisognerà aspettare il 7 gennaio.

Data di uscita e prezzo PlayStation 5

Non abbiamo una data precisa per quanto riguarda la data di uscita, ma Sony ha assicurato che arriverà per le festività natalizie del 2020. Anche per quanto riguarda il prezzo c’è molta incertezza: alcuni mesi fa si parlava di un prezzo di lancio inferiore ai 400 euro, ma probabilmente sarà più elevato.