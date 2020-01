PlayStation 5, svelate caratteristiche, logo e data di lancio

7 Gennaio 2020 - Chi si aspettava di vedere la PS5 sul palco del CES 2020 è rimasto deluso: nel suo evento di presentazione Sony non ha svelato il design della console di nuova generazione, ma ha solamente confermato quando già sapevamo: alcune caratteristiche, il nome e la possibile data di uscita. Nulla di nuovo rispetto a quanto già annunciato nei mesi precedenti.

Sul palco della fiera statunitense è salito Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Enetertainmen, che ha parlato delle potenzialità della nuova console e ha mostrato per la prima volta il logo della PS5. Anche in questo caso non ci sono grosse novità: il lettering e il font utilizzati sono molto simili a quelli della PlayStation 4. Una scelta in continuità per mostrare la forza del brand. L’unica notizia interessante fornita da Jim Ryan riguarda la data di presentazione della console: bisognerà aspettare ancora alcuni mesi e gli utenti verranno informati per tempo. A questo punto è lecito aspettarsi che la presentazione avvenga durante l’E3 (la fiera dedicata ai videogiochi organizzata a Los Angeles e che si svolge a giugno) oppure in un evento ad hoc.

Le caratteristiche della PS5

Nessuna novità sostanziale sulle caratteristiche della PlayStation 5. Durante l’evento organizzato da Sony al CES 2020 è stato ripetuto quanto già si sapeva: ci sarà l’audio 3D, il feedback aptico e trigger adattivi per il Dual Shock 5, SSD ad alta velocità che garantirà prestazioni elevate, lettore Blu-Ray 4K e supporto hardware al Ray-Tracing.

Per quanto riguarda le componenti hardware non è stato rivelato nulla, ma la PS5 non dovrebbe essere troppo diversa dalla Xbox Series X, con a bordo un processore AMD customizzato e pensato appositamente per la nuova console.

Quando esce la PS5

Jim Ryan ha solamente ripetuto quanto già annunciato qualche mese fa: la PlayStation 5 uscirà sul mercato nelle festività natalizie del 2020. Difficile fare delle previsioni, ma è molto probabile che la console venga lanciata durante il Black Friday 2020, quindi verso la fine di novembre.

Prezzo PS5

Il prezzo della PlayStation 5 non è stato menzionato nell’evento Sony. Quindi dobbiamo affidarci alle ultime indiscrezioni uscite online: la console dovrebbe essere lanciata a un prezzo di poco inferiore ai 400 dollari.