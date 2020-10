PlayStation App cambia look: tutte le novità

PlayStation App cambia non solo nel design, ma anche nelle funzionalità. L’aggiornamento rilasciato da Sony punta a migliorare l’esperienza di gioco dell’utente sia su PS4 che su Ps5, ma soprattutto integra PS Messages con la possibilità di chat vocali e PS Store per scaricare giochi anche da remoto.

Le novità introdotte da Sony per l’app sono molte e puntano a creare una community di gamer che possano comunicare anche quando sono lontani dalla console. Oltre alle nuove funzionalità che riguardano i messaggi e l’interfaccia grafica, l’app darà accesso anche al PS Blog per scoprire tutte le notizie ufficiali degli sviluppatori e i contenuti sui vari giochi. Per utilizzare l’app bisogna però essere muniti o creare un account PlayStation Network a cui accedere dopo aver scaricato l’applicazione dal Google Play Store per i dispositivi Android o dall’App Store per i device iOS.

PlayStation App, le novità nel design

L’app di PlayStation per dispositivi mobili cambia totalmente look. La nuova interfaccia utente mostra un design elegante, con la schermata principale che permette di vedere a cosa stanno giocando i propri amici, o ancora di accedere alle informazioni sui titoli a cui l’utente ha giocato di recente e anche al suo elenco trofei.

PlayStation App, novità su messaggi e chat vocali

PS Messages viene integrata a PlayStation App preparandosi a sparire e, al contempo, a ricevere importanti funzionalità aggiuntive. Tutti i messaggi e i thread di PS Messages verranno trasferiti nella nuova app della Sony e gli utenti potranno comunicare con i propri amici da una sola applicazione.

Inoltre, arrivano le chat vocali per chiacchierare con gruppi fino a 15 amici direttamente dallo smartphone. Nell’aggiornamento si lavora anche a modifiche alla funzione dei gruppi per i Party, dopo i feedback degli utenti sull’aggiornamento del software di sistema di PS4, versione 8.00.

PlayStation Store integrato in PS App

La PlayStation App integra anche il PlayStation Store, per consentire agli utenti di fare acquisti e navigare in modo più rapido e semplice. Una delle funzionalità più apprezzate introdotte con l’aggiornamento è la possibilità di scaricare giochi da remoto per PS4 e PS5.

In particolare, la PlayStation App consentirà a chi ha una console next-gen PS5 di avviare giochi da remoto e gestire lo spazio di archiviazione se, durante il download di un gioco, dovesse esaurirsi e avessi bisogno di liberarlo.