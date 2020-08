PlayStation Network down, il servizio Sony non funziona oggi

Il PlayStation Network non funziona: dalle ore 9:45 di questa mattina 26 agosto 2020 il servizio di Sony non permette agli utenti di accedere al loro profilo. A chi prova a entrare viene mostrato il codice di errore errore “nw-31144-3” e l’avviso che la PS4 principale non è attivata. Un chiaro errore, dato che gli utenti assicurano di utilizzare sempre la stessa console. Si tratta molto probabilmente di un bug che necessita di un aggiornamento per essere risolto.

Aggiornamento che in realtà è arrivato verso le 10:30, ma che non ha risolto nulla. Gli utenti segnalano che dopo l’installazione dell’update non riescono ancora ad accedere al PSN e a giocare ai loro titoli preferiti. Il disservizio, però, non colpisce tutti gli utenti della PlayStation 4: alcuni sono online e stanno giocando senza nessun intoppo. Al momento le segnalazioni online sono centinaia e sicuramente i tecnici Sony sono al lavoro per risolvere al più presto il problema che rende il PlayStation Network down.

Perché PlayStation Network non funziona oggi

Le cause che stanno portando molti utenti a non poter accedere al PlayStation Network non sono ancora molto chiari. Non sembra dipendere dai server, dato che la pagina sul sito della PlayStation dedicata allo status dei server segnala che tutto è perfettamente funzionante. Dato il tipo di problema e i vari messaggi lasciati dagli utenti online sembra che si tratti di un bug di sistema, che necessita di un aggiornamento software ad hoc.

Le segnalazioni sono già centinaia, come testimonia downdetector.it, sito utilizzato solitamente dagli utenti per controllare se un servizio o un’app sono funzionanti. Sony è sicuramente al lavoro per risolvere il malfunzionamento che ha colpito il PlayStation Network e sicuramente nelle prossime ore tutto tornerà alla normalità. I tecnici devono solo capire cosa sta causando il PSN down.

Aggiornamento ore 12:25. Il servizio sta dando ancora problemi agli utenti che non riescono ad accedere.