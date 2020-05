PlayStation Network non funziona oggi. Cosa sta succedendo

Mattinata complicata per gli utenti della PS4: dalle ore 11:00 del 6 maggio 2020 ci sono diversi problemi con il PlayStation Network, con un’impennata nelle segnalazioni dopo le ore 12:00. Gli utenti non riescono ad accedere al PSN e a giocare con i propri titoli preferiti. Leggendo i commenti apparsi online, quando si prova a effettuare l’accesso al PlayStation Network si riceve un messaggio che avvisa che “PSN è in manutenzione”.

Una situazione un po’ paradossale quella che si sta vivendo in questi minuti. Mentre gli utenti sono impossibilitati nell’accedere al PlayStation Network, dall’altro lato Sony segnala che la piattaforma è perfettamente funzionante. Accedendo alla pagina web dedicata allo status del PSN, infatti, non si segnalano problemi. Molto probabilmente la manutenzione di oggi del PSN non era prevista e Sony sta fronteggiando velocemente il problema riscontrato dagli utenti. I tecnici sono già al lavoro per far tornare la piattaforma online il prima possibile.

Perché il PlayStation Network è down

Dopo le ore 12:00 le segnalazioni su PSN down sono schizzate verso l’alto, con migliaia di giocatori che non riescono ad accedere al proprio profilo. Non si conoscono al momento le cause che stanno portando ad avere problemi con la piattaforma della PS4, ma sembrerebbe che Sony stia facendo dei lavori di manutenzione. Questo vuol dire che nel giro di poco tempo il PSN dovrebbe tornare a funzionare perfettamente. Nel frattempo, come segnalato da downdetector.it, le segnalazioni sono tantissime.

Aggiornamento ore 13:00. Il problema è stato risolto.