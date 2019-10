PlayStation Now, Sony taglia i prezzi e dichiara guerra a Google

2 Ottobre 2019 - Manca un mese al lancio di Google Stadia, la nuova piattaforma dedicata al gaming, e il mercato dello streaming videoludico comincia a riorganizzarsi. La prima a muoversi è Sony, che ha ufficialmente abbassato i prezzi di PlayStation Now, il servizio di gaming online che offre oltre 700 titoli tra cui giocare, passando da 14,99 euro a 9,99 euro al mese.

La strategia di Sony è molto chiara: rendere la vita complicata a Google Stadia. Google punta molto su questa nuova piattaforma e sta facendo le cose in grande, installando una rete di server super performante. Sony risponde con la libreria più fornita disponibile per il momento per un servizio di streaming videoludico e con titoli che cambiano di mese in mese, compresi quelli a tripla A, ossia ad alto budget (God of War, Uncharted 4, per intenderci). Il nuovo prezzo di 9,99 euro è attivo dal 1 ottobre. PlayStation Now è disponibile su PS4 e computer Windows.

Che cosa è PlayStation Now

Lanciato nel 2014, PlayStation Now è arrivato in Italia, e in altri Paesi dell’Unione Europea, solo nel marzo di quest’anno. Finora non ha ottenuto un grosso successo, ma i demeriti sono più del mercato che del servizio in sé. Infatti, il catalogo comprende oltre 700 giochi (compresi titoli PS3 e PS2 che possono essere giocati sulla PS4) e Sony ha da poco annunciato che verrà arricchito con titoli tripla A di grande successo. Stiamo parlando di GTA V, Uncharted 4, God of War e Infamous Second Son. I titoli saranno disponibili per un periodo di tempo limitato sia per lo streaming che per il download.

I videogiochi, però, non saranno disponibili per sempre, ma solo per un tempo limitato (circa tre mesi). Sony deciderà in futuro (a seconda del numero di download e di persone che hanno giocato ai singoli videogame) se tenerli per sempre nel catalogo.

PlayStation Now: come funziona

Con l’abbonamento a PlayStation Now si ha la possibilità di giocare in streaming utilizzando la PS4 o un PC Windows. L’utente può accedere a tutti i titoli presenti sulla piattaforma, senza nessun tipo di limitazione, se non quella della memoria del proprio dispositivo o della banda della connessione a Internet.

I giochi in streaming sono tutti disponibili a una risoluzione massima di 720p, mentre la banda consigliata per poter accedere al servizio senza problemi e limitazioni è di 5Mbs.