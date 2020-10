PlayStation Plus Collection: il servizio esclusivo per chi compra PS5

I futuri possessori di PlayStation 5 potranno contare su PlayStation Plus Collection. Il nuovo servizio, esclusivo per PS5, permetterà di accedere a una libreria di videogiochi dedicati, scelti tra i più amati per PS4, alcuni di terze parti e titoli esclusivi. Tantissimi giochi ma anche altri benefici da non sottovalutare, ecco quali sono.

Ad annunciare la nascita di PlayStation Plus Collection è stata proprio Sony, attraverso un post sul blog ufficiale di PS5. Da quanto si apprende, la raccolta di titoli per PlayStation 5 debutterà il prossimo 12 novembre in concomitanza del lancio della nuova console, data che slitta al 19 novembre per il territorio dell’Unione Europea – Italia compresa – per entrambe le novità in arrivo dal paese del Sol Levante. In questo modo, i primi giocatori a tirare fuori dalla scatola la PS5 avranno la certezza di poter disporre di una quantità di videogames non indifferente e non vedranno l’ora di impugnare il nuovo controller DualSense. Unica condizione per potervi accedere è la sottoscrizione di un abbonamento, quindi a pagamento, a PlayStation Plus.

PlayStation Plus Collection: come si accede ai titoli

Come anticipato da Sony, l’accesso ai titoli presenti nel catalogo di PlayStation Plus Collection è completamente gratuito e sarà disponibile per l’Italia a partire dal prossimo 19 novembre. Per accedervi, però, è necessario essere in possesso di un abbonamento a PlayStation Plus, disponibile a un costo che va dai € 8,99 al mese, € 24,99 per 3 mesi fino ad arrivare a € 59,99 se sottoscritto in formula annuale.

PlayStation Plus Collection: i titoli giocabili dal giorno 1

Dal primo momento, PlayStation Plus Collection potrà contare su alcuni giochi appassionanti. Nella libreria sono infatti presenti Bloodborne, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un Ladro e God of War, tutti e tre nomi esclusivi per PS4 e ora disponibili per PS5. Completano la lista delle esclusive Days Gone, Detroit: Become Human, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian e il survival horror Until Dawn.

Tra i titoli di terze parti, invece, spuntano Batman: Arkham Knight, i giochi di ruolo Persona 5 e Fallout 4 e il platform Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. A questi si aggiungono lo sparatutto Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles e Final Fantasy XV Royal Edition. Ultimi, ma solo in ordine alfabetico, Monster Hunter: World, il picchiaduro Mortal Kombat X e Resident Evil 7: Biohazard.

PlayStation Plus Collection: tutto l’aiuto da Game Help

Un altro piccolo regalo per i giocatori che potranno accedere a PlayStation Plus Collection è Game Help. Di cosa si tratta: come si può facilmente capire dal nome, questo aiuto speciale e benefit esclusivo per PS5, sarà di supporto ai gamers nei momenti di difficoltà. In questo modo potranno infatti accedere facilmente a dei suggerimenti, senza necessariamente navigare in rete e rischiare di imbattersi nei poco graditi spoiler.