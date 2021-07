PlayStation Plus: tutti i nuovi titoli di luglio 2021

Sony ha appena svelato l’elenco dei giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 che saranno disponibili gratuitamente da luglio per gli abbonati a PlayStation Plus, il servizio in abbonamento che consente di accedere al multiplayer, di salvare i dati in cloud e di giocare ad una serie di titoli senza costi aggiuntivi.

Le novità per PlayStation Plus di luglio sono tre, due per PlayStation 4 ed uno per PlayStation 5, l’ultima nata di casa Sony. Grazie però alla retrocompatibilità, i due titoli per PS4 sono giocabili anche su PS5. I nuovi giochi saranno effettivamente disponibili per gli abbonati al servizio a partire da martedì 6 luglio, quindi lunedì 5 sarà l’ultimo giorno utile per riscattare i tre giochi gratuiti di giugno ossia Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5 Final Showdown ed Operation Tango. I tre nuovi titoli di luglio 2021 sono invece Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds e A Plague Tale: Innocence.

Call of Duty: Black Ops 4 per PS4, ma retrocompatibile con PS5

Una sorta di esperimento. Si può definire così Call of Duty: Black Ops 4, che nel 2018 ha introdotto un importante segno di rottura con il suo predecessore Call of Duty Black Ops III: niente campagna per giocatore singolo, “solamente" un’esperienza multiplayer varia e con la modalità Blackout.

La campagna per giocatore singolo è tornata nel capitolo successivo Call of Duty: Black Ops Cold War, ma ciò non significa che Call of Duty: Black Ops 4 sia privo di contenuti: oltre alla modalità Blackout c’è l’esperienza multigiocatore e l’iconica modalità Zombies.

WWE 2K Battlegrounds per PS4, ma retrocompatibile con PS5

WWE 2K Battlegrounds è un titolo molto recente che offre un’esperienza del tutto particolare grazie ad un gameplay sfrontatamente esagerato e quasi caricaturale. Nessuna simulazione come nel classico filone dei giochi WWE, quindi, ma un’esperienza “leggera".

La storia viene raccontata attraverso un fumetto, offre grandi possibilità di personalizzazione, combattimenti basati su alberi di abilità e power up, diverse modalità “di contorno" ed una buona varietà di personaggi tra cui alcune stelle del calibro di Hulk Hogan e The rock.

A Plague Tale: Innocence per PS5

Essendo un titolo per PlayStation 5, A Plague Tale: Innocence è intuitivamente una novità recente. Nella Francia medievale devastata dalla guerra e dalla Peste, i due fratelli Amicia e Hugo sono improvvisamente costretti a salutare la fanciullezza per diventare adulti, imparando a conoscersi e a fidarsi l’una dell’altro per scappare dall’inquisizione e da orrori indescrivibili.

A Plague Tale: Innocence è un gioco d’azione/avventura in terza persona che trova nella narrazione il suo principale punto di forza. Su PlayStation 5 il gioco è in 4K a 60 frame per secondo.