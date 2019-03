Pocketalk, il traduttore simultaneo che sta in tasca

24 Marzo 2019 - Immaginate di poter visitare qualunque Paese al mondo, anche il più esotico, senza avere più il timore della lingua. Di poter quindi parlare con ogni persona che incontrerete senza preoccupazioni, di poter chiedere indicazioni ai locali senza timore di essere frainteso o di non comprendere alla perfezione la risposta che ricevete.

Come recita il claim di una nota pubblicità, “Immagina, puoi”. E tutto grazie a Pocketalk, un dispositivo tascabile che, sfruttando potenti algoritmi di riconoscimento vocale e intelligenza artificiale, è in grado di sostituirsi a un qualunque traduttore simultaneo, dizionario tascabile o guida turistica al mondo. Realizzato dalla giapponese Sourcenext, Pocketalk è un interprete elettronico capace di abbattere qualunque barriera linguistica vi abbia frenato fino a oggi. Questo dispositivo, infatti, può tradurre in oltre 74 lingue (in continuo aumento) in tempo reale o quasi, con un’accuratezza superiore a quella di Google Translate.

Come funziona Pocketalk

Simile per forma e dimensioni a una saponetta, Pocketalk è dotato di vari microfoni e un piccolo display LCD nel quale viene mostrata sia la frase “captata” sia la traduzione. Per utilizzarlo bisogna selezionare due delle lingue disponibili e attendere qualche istante. Per iniziare a tradurre in uno dei due idiomi sarà sufficiente premere sul pulsante in corrispondenza della propria lingua madre e iniziare a parlare. Pocketalk è in grado di registrare e analizzare sino a 30 secondi per volta: una vota che gli algoritmi dell’azienda giapponese avranno fatto il loro lavoro, la traduzione sarà letta ad alta voce e, contemporaneamente, mostrata sullo schermo di Pocketalk. Se il nostro interlocutore vorrà rispondere non dovrà far altro che premere il pulsante in corrispondenza della sua lingua e “dettare” al dispositivo.

Per funzionare Pocketalk ha bisogno di una connessione alla Rete sempre attiva. Al momento dell’acquisto – il costo di questo traduttore tascabile è di 249 dollari – potrai scegliere se includere un piano tariffario. Il più conveniente è quello fornito in collaborazione con Soracom che, con 50 dollari in più, vi permette di connettervi per due anni in tutto il mondo senza limiti di consumo.