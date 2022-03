Poco F3, lo smartphone lowcost Xiaomi in offerta: calo drastico del prezzo

È passato quasi un anno dl lancio ufficiale del Poco F3 e come spesso accade, dopo 12 mesi si iniziano a vedere i primi cali drastici del prezzo. Lo smartphone top di gamma di Xiaomi oggi è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: 276,92€, ben il 30% in meno rispetto a quello di listino. Si risparmiano più di 120 euro, una cifra niente male per un dispositivo di questo genere.

Il Poco F3 è un vero top di gamma e non bisogna farsi ingannare dal nome: di “poco" non c’è nulla. A bordo dello smartphone troviamo un processore molto potente, tra i migliori lanciati lo scorso anno, 6GB di RAM e uno schermo super fluido con refresh rate a 120Hz. Difficile chiedere di più a uno smartphone che costa meno di 300€. Inoltre, c’è la garanzia Xiaomi: Poco, infatti, è un marchio associato all’azienda cinese ed è stato creato appositamente per smartphone dalle prestazioni elevatissime, ma con un prezzo tutto sommato abbordabile. Offerte di questo tipo durano veramente pochi giorni (o poche ore), quindi bisogna essere veloci ed approfittarne subito.

Poco F3: la scheda tecnica

È passato meno di un anno dall’uscita sul mercato del Poco F3 e lo smartphone resta ancora oggi uno dei migliori per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Rispetto agli altri dispositivi presenti nella stessa fascia di prezzo ha caratteristiche migliori e garantisce performance più elevate. E lo si capisce subito, fin dallo schermo.

Il Poco F3, infatti, ha un display AMOLED da 6,67" con frequenza di aggiornamento a 120Hz, presente solitamente solo su dispositivi premium. Un refresh così alto rende lo smartphone ancora più fluido e lo si nota soprattutto con le app social e con i videogame. Inoltre, lo schermo supporta l’HDR10+ (luminosità e contrasto dei colori migliorato) e ha una luminosità massima di 1300 nit.

Sotto la scocca trova posto un processore Snapdragon 870 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tutto lo spazio e tutta la potenza necessari per non avere nessun tipo di problema anche utilizzando 3-4 app in contemporanea. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: quella principale da 48MP, una ultra-grandangolare da 8MP e una per gli scatti macro da 5MP. La fotocamera selfie frontale è da 20MP. Nell’app fotocamera troviamo la modalità notturna 2.0 per scattare immagini di ottima qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

La batteria è da 4520mAh e permette di arrivare a fine giornata senza nessun tipo di problema. Con il supporto alla ricarica rapida da 33W basta poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato e non sotto lo schermo.

Poco F3 in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Si tratta di una super offerta per uno smartphone che a tutti gli effetti è un top di gamma. Oggi troviamo il Poco F3 in offerta a un prezzo di 276,92€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di lancio. Sulla piattaforma di e-commerce si tratta del prezzo più basso di sempre ed acquistandolo adesso si risparmiano più di 120€. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, questa offerta è da cogliere al volo.

Poco F3