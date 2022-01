Poco F3, smartphone top a un prezzo piccolissimo: l’offerta speciale di oggi

Continuano le super offerte di Amazon per iniziare bene questo 2022. Dopo aver parlato nei giorni scorsi dello Xiaomi 11T e dell’Oppo Watch, oggi è la volta di un altro smartphone top in offerta a un prezzo speciale sulla piattaforma di e-commerce: il Poco F3. Lo smartphone Xiaomi è disponibile su Amazon a un prezzo di 339,90€, con uno sconto del 15% su quello di listino.

Per chi non conoscesse il brand POCO, basta sapere che fa parte della grande famiglia Xiaomi. Lanciato da oramai alcuni anni, è pensato esclusivamente per smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e che devono garantire prestazioni elevate. A bordo ci sono le migliori componenti disponibili sul mercato e l’unica pecca riguarda il comparto fotografico che solitamente è poco sotto la media. Ma rispetto ai più diretti concorrenti, gli smartphone POCO garantiscono prestazioni elevatissime. Ed è esattamente quello che fa il POCO F3, smartphone che monta il potente chipset Snapdragon 870 e che ha una batteria che può durare fino a due giorni.

POCO F3: le caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dal nome, il POCO F3 non ha nulla di “poco”. Si tratta a tutti gli effetti di uno smartphone top, molto reattivo e rapidissimo ad aprire le applicazioni. E il multitasking non è di certo un problema.

Partiamo dalle basi: lo schermo è da 6,67” con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz. Supporto all’HDR10+ e luminosità che può raggiungere i 1300nit. Sotto il display trova posto il nuovo chipset Snapdragon 870 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Se si può trovare una piccola pecca allo smartphone è nel comparto fotografico, ma come abbiamo già spiegato, il POCO F3 è uno smartphone pensato per garantire prestazioni elevate, non per fare scatti professionali. Nella parte posteriore troviamo tre sensori, con la fotocamera principale da 48 Megapixel, obiettivo grandangolare da 8 Megapixel e sensore macro da 5 Megapixel. Non mancano le classiche modalità e funzioni per scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale è da 20 Megapixel.

Sotto la scocca c’è anche un innovativo sistema di raffreddamento per essere sicuri che le alte temperature non intacchino le componenti interne. La batteria è da 4520mAh e grazie alla ricarica rapida da 33W basta poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato.

POCO F3 in offerta: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smartphone veloce e affidabile a un prezzo decisamente inferiore alle media, il Poco F3 è quello che fa per voi. Lo smartphone è in offerta su Amazon a un prezzo di 339,90€, il 15% in meno rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per il Poco F3 sulla piattaforma di e-commerce e uno dei più bassi su tutto il web. Acquistandolo oggi si risparmiano 60€. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon e il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

