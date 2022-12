Poco F4 GT: il prezzo su Amazon è incredibile

Il 2022 che si sta per chiudere è stato un anno molto duro per il mercato degli smartphone: decine di modelli molto simili tra di loro, nessuno dei quali ha veramente stupito né innovato a sufficienza, tutti a prezzi sempre più alti. Tra i top di gamma, ormai, è normalissimo vedere prezzi ben oltre i 1.000 euro. Ma le eccezioni, per fortuna, ci sono.

Ad esempio il nuovo Poco F4 GT, un top di gamma con chip Snapdragon 8 Gen 1, con un prezzo di listino molto più basso degli altri e che, al momento, è persino in sconto su Amazon. Il risultato di questa combinazione è che chi, oggi, è in cerca di un telefono potente e versatile dovrebbe innanzitutto pensare al Poco F4 GT.

Poco F4 GT – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

Poco F4 GT: caratteristiche tecniche

Sullo Xiaomi Poco F4 GT troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Il chip è raffreddato da una doppia camera a vapore, che ha il compito di dissipare il calore prodotto dal processore.

Il display è una AMOLED da 6,67 pollici, compatibile HDR+, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento che tocca i 120 Hz, mentre la luminosità massima è di 800 nit. Il pannello è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus e il sensore per le impronte digitali è stato posto lateralmente.

Sulla parte posteriore sono stati collocati i tre sensori fotografici: una fotocamera principale da 64 MP (Sony IMX686) per realizzare ottimi scatti e video, un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera frontale è dotata di sensore Sony IMX596 da 20 MP.

L’audio è riprodotto da un sistema dual stereo basato su quattro speaker, con certificazione Dolby Atmos. La batteria è da 4.700 mAh e ha la ricarica HyperCharge da 120W che porta il telefono da 0 al 100% di ricarica in 17 minuti.

Poco F4 GT l’offerta Amazon

Lo smartphone Xiaomi Poco F4 GT versione 12 GB/256 GB ha già un ottimo prezzo di listino di 699,90 euro. Come tutti i telefoni Poco, d’altronde, anche il Poco F4 GT brilla per rapporto prezzo-caratteristiche. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo persino a meno, visto che è scontato a 611,90 euro (-13%, -88 euro). A questo prezzo è impossibile trovare un telefono con il chip Snapdragon 8 Gen 1.

Poco F4 GT – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB