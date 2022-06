Poco F4 GT: offerta su Amazon e il prezzo crolla

Lo smartphone Xiaomi Poco F4 GT è stato presentato un paio di mesi fa con una scheda tecnica da top di gamma ma con un prezzo low cost. L’ambizione di Poco d’altronde è evidente: portare al grande pubblico un telefono che sia il migliore ma che non costi una fortuna. L’obiettivo è stato centrato ovviamente e l’offerta di Amazon sottolinea questo rapporto scheda tecnica/prezzo ancora più verso la convenienza, grazie allo sconto.

In offerta su Amazon troviamo due versioni del Poco F4 GT, la prima con il taglio di memorie 12/256 GB (che ha più senso, visto il processore, ma è più costosa), mentre la seconda versione con 8/128 GB. Per entrambe le versioni sono disponibili tre declinazioni di colori: Cyber Yellow (giallo), Knight Silver (grigio) e Stealth Black (nero) che evidenziano il target tipico di Poco: il pubblico più giovane. In fin dei conti Poco F4 GT ha davvero tutto quello che si chiede a un dispositivo nel 2022: a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 alla ricarica ultra veloce da 120 W, dall’ ottimo display e a un buon comparto fotocamere.

Poco F4 GT: caratteristiche tecniche

Per questa offerta Amazon propone lo smartphone Xiaomi Poco F4 GT in due tagli di memoria: da 12/256 GB e da 8/128 GB. Ma la scheda tecnica è invariata per entrambe le versioni che hanno a bordo il chip Snapdragon 8 Gen 1. Al fine di dissipare meglio tutto il calore prodotto da questo chip è presente una doppia camera di vapore, soluzione originale per questa serie e non ancora adottata su altri dispositivi di Poco.

Il display da 6,67 pollici è OLED FHD+, supporta l’HDR10+ e ha la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 480Hz e luminosità massima di 930 nit.

Sulla parte posteriore troviamo tre fotocamere: un sensore principale da 64 MP che assicura ottimi scatti e ottimi video, un secondo sensore ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2 MP.

La batteria è da 4.700 mAh ha la ricarica HyperCharge da 120 W che porta il telefono da 0 al 100% di ricarica in 17 minuti.

Poco F4 GT in offerta: prezzo e sconto

Lo smartphone Xiaomi Poco F4 GT con taglio di memoria 12 GB/256 GB ha già un ottimo prezzo di listino di 699,90 euro (la metà di altri top di gamma con 8 Gen 1) ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 649,90 euro (-50 euro, -7%).

Poco F4 GT – Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12 GB/256 GB

La seconda offerta riguarda lo smartphone Poco Xiaomi F4 GT taglio di memoria 8 GB/128 GB che anche ha un ottimo prezzo di listino di 599,90 euro, ma che grazie all’offerta Amazon di oggi è disponibile al prezzo finale di 549,90 (-50 euro, -8%).

Poco F4 GT – Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8 GB/128 GB