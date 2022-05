Poco F4 GT, appena uscito e già in super sconto: offerta incredibile

Il nome probabilmente vi dirà poco, ma vi possiamo garantire che al momento è tra i migliori smartphone disponibili sul mercato. E costa molto meno rispetto alla concorrenza. Stiamo parlando del Poco F4 GT, smartphone lanciato sul mercato da poco più di un mese e che oggi troviamo in super offerta lampo su Amazon con uno sconto di ben il 17% che fa risparmiare 100€ sul prezzo di listino. E per uno smartphone con le caratteristiche che vedremo tra poco si tratta di una promo da non farsi sfuggire. Bisogna, però, essere velocissimi: l’offerta scade tra meno di ventiquattro ore e poi lo smartphone tornerà a prezzo pieno.

Non bisogna farsi ingannare dal nome dello smartphone. Il Poco F4 GT non ha nulla di poco. Anzi, tutt’altro. E non bisogna nemmeno preoccuparsi della marca: in realtà lo smartphone è realizzato da un brand associato a Xiaomi e quindi rispetta tutti i parametri di qualità della casa madre. All’inizio abbiamo detto che si tratta di uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato e non abbiamo paura di essere smentiti. A bordo troviamo il miglior processore disponibile in questo momento (lo Snapdragon 8 Gen1), supportato da uno super schermo e da un super comparto audio. Le prestazioni sono elevatissime e c’è anche un sistema di raffreddamento sviluppato ad hoc per dissipare al meglio il calore e non rovinare le componenti interne.

Poco F4 GT: la scheda tecnica

Il meglio che possa offrire la tecnologia lo troviamo sul Poco F4 GT, che non solo ha una scheda tecnica da smartphone top, ma ha anche un prezzo ben al di sotto rispetto alla concorrenza.

Lo smartphone ha tutto quello che si chiede a un dispositivo in questo inizio di 2022. Lo schermo AMOLED ha una diagonale da 6,67" e una risoluzione FHD. Il display è stato pensato appositamente per i videogiochi e ha un’accuratezza dei colori più elevata rispetto al normale. Inoltre, grazie alla tecnologia MEMC i fotogrammi vengono aggiunti in automatico per una visualizzazione più fluida. Fluidità assicurata anche dalla frequenza di aggiornamento a 120Hz. Per proteggere gli occhi c’è anche l’oscuramento PWM 1920Hz che si attiva quando c’è scarsa illuminazione.

Un ottimo display non sarebbe nulla senza un processore top. E sul Poco F4 GT troviamo il meglio che possa offrire il mercato. Cioè lo Snapdragon 8 Gen 1, realizzato con un processo a 4 nanometri e in grado di assicurare maggiore potenza, consumando meno energia. E a supporto ci sono 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non può mancare un buon comparto fotografico. Nella parte posteriore ci sono 3 fotocamere: una principale da 64MP che assicura ottimi scatti e ottimi video, una secondaria ultra-grandangolare da 8MP e un sensore per le foto macro.

In uno smartphone pensato per le prestazioni la batteria è fondamentale. Sul Poco F4 GT troviamo una batteria da 4700mAh con ricarica HyperCharge da 120W. Questa tecnologia permette di avere il 100% di autonomia in soli 17 minuti. Per poter dissipare al meglio tutto il calore prodotto, lo smartphone ha una doppia camera di vapore, soluzione che non si trova in nessun altro dispositivo.

Poco F4 GT in offerta: prezzo e sconto

Pochissime ore per approfittare della super offerta disponibile sul Poco F4 GT. Oggi lo smartphone top di gamma è in promozione a un prezzo di 499,90€, con uno sconto del 17%. Si risparmiano esattamente 100€ sul prezzo di listino. Il dispositivo è disponibile sul mercato solamente da pochissime settimane; quindi, si tratta di un’offerta da non farsi scappare. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si può attivare nella fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono ben 30 giorni di tempo.

Il Poco F4 GT è disponibile in tre colorazioni diverse: nero, gialla e argento.

