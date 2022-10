Poco M3 Pro 5G è in offerta: il prezzo crolla al minimo storico

Il 2022, che sta per finire, sarà ricordato come un anno molto difficile per l’industria dell’elettronica, con prezzi schizzati alle stelle in tutte le fasce e non solo tra i top di gamma. Trovare uno smartphone economico ma di buona qualità e con una scheda tecnica di buon livello è sempre più difficile, ma per fortuna ci sono le offerte Amazon che abbassano i prezzi e rendono più accessibili alcuni prodotti interessanti. Ad esempio quella in corso su Poco M3 5G, smartphone di fascia media 2021 del gruppo Xiaomi che, oggi, è disponibile ad un prezzo da vero low cost. A questa cifra è un best buy.

Xiaomi Poco M3 Pro 5G – MediaTek Dimensity 700 – Versione 6/128 GB – Colore nero

Poco M3 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Poco M3 Pro 5G è dotato di un chip MediaTek Dimensity 700 con modem 5G integrato, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD.

Il display da 6,5 pollici di diagonale con tecnologia LCD ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) mentre la frequenza di aggiornamento può spingersi fino ai 90 Hz. Il lettore di impronte digitali è stato posto lateralmente.

I tre sensori fotografici posteriori del Poco M3 Pro 5G sono composti dalla fotocamera principale grandangolare da 48 MP (f/1.8), un sensore da 2 MP macro (f/2.4) e un terzo sensore da 2 MP (f/2.4) per la profondità. La selfie camera anteriore è da 8 MP (f/2.0), grandangolare.

Le connessioni supportate, oltre al 5G, includono WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, l’NFC per pagamenti contactless e lettura chip delle card come la CIE (la carta d’identità elettronica) e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica fino a 18 watt, e secondo Poco potrebbe coprire arrivare a due giorni di autonomia.

Poco M3 Pro 5G: l’offerta Amazon

Poco M3 Pro ha un prezzo di listino di 293 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon (proposta da venditore terzo, ma spedita da Amazon) scende vertiginosamente a 214,90 euro (-27%, -78,10 euro). Si tratta di un prezzo eccellente per un device adatto alle esigenze di una vastissima parte del pubblico.

