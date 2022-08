Poco M5 e M5s arrivano il 5 settembre: come sono fatti

Non ci sono più dubbi, Poco ha confermato ufficialmente (attraverso il suo account Twitter) la data di lancio dei suoi smartphone Poco M5 e Poco M5s. L’attesa coppia di device della compagnia cinese saranno annunciati il 5 settembre durante un evento online che previsto alle ore 20.00 di Pechino, vale a dire alle ore 14:00 in Italia.

Si tratta di due dispositivi che offrono un comparto di specifiche che li piazza nel segmento della fascia medio-bassa, seppur dalla loro parte potrebbero avere (stando alle indiscrezioni) delle carte vincenti. Innanzitutto il prezzo che potrebbe essere realmente conveniente. Entrambi gli smartphone avranno sotto il cofano un processore targato MediaTek con modem solo 4G e un sufficiente modulo per la memoria RAM e per lo storage interno. Per quanto riguarda la batteria, sia il Poco M5 che il Poco M5s dovrebbero contare su una cella molto generosa, così come il comparto fotografico del modello M5s (sulla variante M5 non sono emersi rumor a riguardo).

Poco M5 e M5s: presunte caratteristiche tecniche

Il modello M5 dovrebbe avere a bordo un chipset MediaTek Helio G99, accoppiato a tagli di memoria da 4/64 GB, 4/128 GB e 6/128 GB. Il Poco M5 potrebbe offrire un display da 6,58 FHD+ LCD, con un sensore di impronte posto lateralmente e il sistema operativo Android 12 con interfaccia MIUI 13. Per quanto riguarda l’autonomia, il telefono dovrebbe contare su una cella da 5.000 mAh con ricarica da 33W.

La variante M5s (che dovrebbe essere il rebrand del Redmi Note 10s del 2021) dovrebbe avere uno schermo da 6,43" FHD+ AMOLED e avere a bordo il processore SoC Mediatek Helio G95 accoppiato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Per quanto riguarda la configurazione fotografica posteriore, si parla della presenza di ben quattro lenti con la principale da 64MP, mentre non sono trapelate indiscrezioni sull’obiettivo anteriore. La batteria che dovrebbe ospitare il Poco M5s dovrebbe essere da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica da 33W.

Prezzo e disponibilità

Mentre non si hanno indicazioni sul prezzo del modello Poco M5s, la variante Poco M5s dovrebbe essere disponibile sul mercato indiano a 15.000 rupie (circa 190 euro al cambio attuale).

Ad ogni modo, entrambi i telefoni si preannunciano molto economici. Per quanto riguarda la disponibilità su altri mercati, compreso quello europeo, al momento vi dettagli specifici ma è chiaro che i due telefoni arriveranno anche in Italia, visto che sono stati annunciati sugli account social ufficiali di Poco Italia.