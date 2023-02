Poco M5, il nuovo smartphone è già scontato su Amazon

Chi cerca un telefono low cost per l’uso quotidiano, che abbia nel prezzo basso il suo punto di forza, di solito lo cerca su Amazon e lo cerca in offerta. Quasi sempre è la strategia giusta, visto che sull’ecommerce più grande del mondo si trovano decine di telefoni Android economici da comprare spendendo molto poco. Forse anche troppi e scegliere non è facile. Vi aiutiamo noi: al momento è possibile comprare il Poco M5 su Amazon ad un prezzo bassissimo ed è un vero affare, perché Poco è un affidabile marchio del gruppo Xiaomi.

Poco M5 – MediaTek Helio G99 – Versione 4/128 GB

Poco M5: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Poco M5 è il MediaTek Helio G99 con modem 4G, affiancato a 4 GB di RAM e a 128 GB di storage. L’utente può decidere di espandere la memoria di archiviazione fino a 1 TB acquistando a parte una scheda microSD.

Il display, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3, è di tipo LCD con risoluzione FHD+ (2.408×1.080 pixel), misura 6,58 pollici, ha la frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una luminosità di picco di 500 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto di lato, come normalmente succede quando lo schermo è in tecnologia LCD e non OLED.

Sul retro del Poco M5 sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP e due sensori da 2 MP ciascuno per macro e profondità. La fotocamera anteriore per i selfie e per le videochiamate è da 5 MP ed è stata inserita in un notch a V.

Le connessioni includono, oltre al 4G per le telefonate e i dati, anche il recentissimo Bluetooth 5.3, il jack da 3,5 millimetri per connettere gli auricolari cablati e persino l’NFC, una rarità in questa fascia di prezzo. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 18 W.

Poco M5: l’offerta Amazon

Poco M5 è arrivato sul mercato italiano lo scorso settembre, è uno smartphone recentissimo ad un prezzo di listino di 209,90 euro che rispecchia totalmente la scheda tecnica: costa quanto vale. Per questo motivo, con l’offerta in corso su Amazon, il giudizio su questo smartphone cambia completamente: adesso vale molto più di quanto costa, cioè solo 169,90 euro (-19%, -40 euro).

Poco M5 – MediaTek Helio G99 – Versione 4/128 GB