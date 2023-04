POCO Watch, oggi costa la metà: è da comprare subito

Se siete alla ricerca di uno smartwatch con funzionalità avanzate e che costa relativamente poco, oggi è la vostra giornata fortunata. Su Amazon, infatti, troviamo il POCO Watch in offerta speciale con uno sconto di ben il 50% che ce lo fa pagare meno di 50€. Per l’orologio smart si tratta del minimo storico e per un dispositivo uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di una promo veramente interessante.

Per chi non lo sapesse, POCO è un brand che fa parte della grande famiglia Xiaomi e specializzato nella produzione di dispositivi con un rapporto qualità-prezzo unico. Potrà sembrare una battuta banale, ma questo smartwatch di "poco" non ha nulla. A partire da uno schermo di grandi dimensioni che può essere personalizzato scegliendo una delle tante watch faces disponibili sullo store online. Altrettanto interessanti le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute e dell’attività sportive, con più di 100 esercizi disponibili. Insomma, un wearable veramente completo e che oggi costa veramente poco.

POCO Watch: funzionalità e caratteristiche

Uno smartwatch versatile e completo come non se ne vedono da tempo sul mercato. E soprattutto economico. Il POCO Watch è la scelta ideale per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma che non vogliono privarsi di un dispositivo affidabile.

Lo smartwatch si caratterizza per un ampio display AMOLED di forma quadrata da 1,6". Schermo che fornisce tutte le informazioni di cui si ha bisogno, dall’orario, al numero di passi effettuati ai principali parametri vitali. È possibile anche personalizzarlo scegliendo una delle tante watch faces disponibili oppure caricando nell’app una foto presente sul proprio smartphone. Ci sono anche dei quadranti sempre attivi molto utili per visualizzare immediatamente orario e data.

Essendo uno smartwatch, non mancano le funzionalità più "intelligenti". Grazie a sensori di ultima generazione presenti sotto la scocca, l’orologio è in grado di monitorare più di 100 modalità fitness, tra cui la camminata, la corsa all’aperto, il ciclismo, gli allenamenti a intervalli ad alta intensità e anche il nuoto, essendo impermeabile. Non manca un chip GNSS che supporta i principali sistemi di geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou.

Per quanto riguarda la salute, l’orologio smart tiene sotto controllo in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc) e la salute femminile. Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia fino a quattordici giorni.

POCO Watch in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo per il POCO Watch: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 49,99€, con uno sconto del 50%. Per l’orologio smart si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sul sito di e-commerce e anche del migliore di tutto il web. Per un wearable uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di una promo da non farsi scappare. La disponibilità è immediata e bisogna approfittarne subito prima che la promo termini. Si ha anche tutto il tempo per testarlo: per il reso si hanno ben 30 giorni.

