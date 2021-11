Poco X3 Pro, lo smartphone lowcost oggi è in offerta per il Black Friday

Le offerte del Black Friday 2021 sono già iniziate. Rispetto alla data "ufficiale" del 26 novembre, Amazon e tutte le altre piattaforme di e-commerce hanno già lanciato le loro offerte migliori. E tra queste c’è sicuramente il Poco X3 Pro, smartphone medio di gamma cinese con una scheda tecnica davvero molto interessante. Il cellulare è in offerta a 199,90€, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino.

Per chi non conosce Poco come azienda la spiegazione è molto semplice. Si tratta di un brand Xiaomi (presente anche sul loro sito) che realizza smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Gli smartphone Poco utilizzano componenti di prima qualità e nella maggior parte dei casi hanno anche una batteria che garantisce un’autonomia fino a due giorni. E il Poco X3 Pro risponde proprio a queste caratteristiche: a bordo troviamo un chipset Snapdragon 860 e una batteria da 5160mAh con supporto alla ricarica rapida. Tra gli smartphone medio di gamma, il Poco X3 Pro è sicuramente uno di quelli che garantisce le prestazioni migliori.

Poco X3 Pro, caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del Poco X3 Pro è quella tipica di un medio di gamma che strizza l’occhio ai modelli top. Le dimensioni dello schermo sono generose: 6,67" con risoluzione FullHD e un refresh rate a 120Hz e con 240Hz di frequenza di campionamento del tocco. Caratteristiche ideali se si vuole utilizzare il Poco X3 Pro anche per giocare. A bordo troviamo un chipset Snapdragon 860 con a supporto 8GB di RAM e ben 256GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB con una scheda microSD).

Nella parte posteriore trovano spazio ben 4 fotocamere: quella principale da 48 Megapixel, un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel e poi due sensori da 2 Megapixel dedicati rispettivamente alla profondità e alle foto macro. La fotocamera frontale, invece, è da 20 Megapixel.

La batteria è da 5160mAh con ricarica rapida a 33W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Con un utilizzo standard si riesce a ricaricare lo smartphone anche una volta ogni due giorni.

Black Friday 2021, Poco X3 Pro in offerta: quanto costa

Il Poco X3 Pro è tra le migliori offerte per gli smartphone del Black Friday 2021: lo si può acquistare a 199,90€, il prezzo più basso di sempre su Amazon. Lo sconto è pari al 33% rispetto al prezzo consigliato. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero (5 rate da 39,98€) con il servizio messo a disposizione dalla stessa Amazon. Il pagamento a rate può essere scelto in fase di acquisto selezionando l’apposita opzione. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Lo smartphone cinese medio di gamma è disponibile in tre diverse colorazioni.

Poco X3 Pro – Blu

Poco X3 Pro – Bronzo

Poco X3 Pro – Nero

