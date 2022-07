POCO X4 GT, promo lancio: con il super sconto costa pochissimo

Oramai abbiamo superato la prima metà dell’anno e i produttori stanno finalmente aumentando il numero di nuovi dispositivi lanciati sul mercato. Una delle aziende protagoniste è Poco che in queste ultime settimane ha presentato diversi smartphone, tutti con caratteristiche molto interessanti. Tra questi spicca il Poco X4 GT, smartphone medio di gamma che strizza l’occhio a quelli di categoria superiore. E il perché è presto detto: schermo super fluido con frequenza d’aggiornamento a 144Hz (caratteristica che troviamo in pochissimi dispositivi) e una fotocamera professionale da ben 64MP. E per non farci mancare nulla c’è anche una batteria da 5080mAh che permette di utilizzare il dispositivo per due giorni senza doverlo ricaricare.

La notizia più importante, però, non riguarda la scheda tecnica del Poco X4 GT, bensì della promo lancio disponibile in questi giorni su Amazon. Lo smartphone, infatti, uscirà ufficialmente sul mercato solamente l’8 luglio, ma è già possibile acquistarlo sul sito di e-commerce. E anche con un mega sconto considerando che si tratta di un nuovo dispositivo. Per i prossimi soli 4 giorni il Poco X4 GT è in offerta lancio su Amazon con uno sconto del 21% che fa risparmiare 80€ e scendere il prezzo sotto i 300€. Un super prezzo che lo fa diventare un vero best buy e uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo. E se vi state chiedendo se Poco sia un brand affidabile, vi basta sapere che fa parte della grande famiglia Xiaomi.

Poco X4 GT: la scheda tecnica

"Velocità senza limiti". Il claim pubblicitario utilizzato dall’azienda cinese per il Poco X4 GT ci fa capire molto bene che tipologia di smartphone abbiamo tra le mani. Si tratta di un dispositivo che bada molto al sodo e che punta tutto sulle performance e sulla velocità. E già lo schermo ce lo fa capire. Lo smartphone, infatti, ha un display DynamicSwitch con una frequenza di aggiornamento adattiva a sette stadi fino a 144Hz (dato che raggiungono pochissimi dispositivi). Il refresh rate si adatta alla tipologia di contenuto che stiamo vedendo e va da un minimo di 30Hz per i video, passando per 48Hz, 50Hz, 60Hz, 90Hz, 120Hz fino ad arrivare a 144Hz per alcuni videogame.

Altra novità presente sul Poco X4 GT è il processore. A bordo troviamo il nuovissimo MediaTek Dimensity 8100 realizzato con un processo a 5 nanometri che, oltre ad assicurare ottime prestazioni, abbassa il consumo energetico e fa durare molto di più la batteria. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Da non sottovalutare il comparto fotografico composto da ben tre sensori posteriori. La fotocamera principale è da 64MP, poi troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera anteriore è da 16MP. Disponibile anche una modalità notturna per scattare immagini luminose anche quando c’è poca luce.

La batteria è da ben 5080mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Grazie alla ricarica super rapida da 67W ci si impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Il lettore per le impronte digitali è posizionato di lato.

Poco X4 GT in offerta lancio su Amazon: prezzo e sconto

Promo lancio che dura solamente pochissimi giorni per il nuovissimo Poco X4 GT. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile su Amazon a un prezzo di 299,90€ grazie allo sconto del 21% che fa risparmiare 80€ sul prezzo di listino. Inutile dirvi che è il minimo storico e anche il miglior prezzo web. Lo smartphone esce ufficialmente sul mercato l’8 luglio e subito partiranno le spedizioni gestite da Amazon. Quindi nel giro di un paio di giorni arriverà lo smartphone a casa vostra.

