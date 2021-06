Prime Day: il vero smartwatch multisport costa meno della metà

Gli smartwatch si dividono in due grandi categorie: quelli “normali" che puntano ad attrarre anche gli sportivi occasionali con funzioni come il monitoraggio del battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e un tot di attività fisiche e quelli “multisport" specifici per gli sportivi.

I primi hanno un design gradevole ed elegante, possono essere utilizzati tutti i giorni senza sfigurare, ma al momento di fare sport vero mostrano i loro limiti. I secondi guardano molto meno al design e molto di più alla sostanza, la sostanza che serve e che interessa agli sportivi di un livello superiore. In questa seconda categoria i nomi che contano sono due: Polar e Garmin. I loro prodotti sono robusti e affidabili, sono precisi nel rilevare le attività sportive e i parametri fisici che interessano agli sportivi e hanno alle spalle una folta community di utenti con i quali scambiare opinioni su come usare al meglio lo smartwatch per fare sport. Questi prodotti costano parecchio, perché sono smartwatch molto curati dal punto di vista tecnico. Per fortuna, però, Polar ha messo in sconto per il Prime Day uno dei suoi modelli più amati: il Polar M430 GPS.

Polar M430 GPS: caratteristiche tecniche

Polar M430 è uno smartwatch GPS multisport di generose dimensioni, con uno spessore di 12 millimetri e un peso di 51 grammi, ma la taglia S va bene anche per i polsi femminili. E’ abbastanza appariscente, specialmente in colorazione arancione, ed è dotato di un display non touch da 0,81 pollici con risoluzione di 128×128 pixel. Grazie al sensore con sei LED ha una ottima lettura del battito cardiaco.

Non è, quindi, uno smartwatch “ruffiano“: non vuole conquistare nessuno, se non gli sportivi veri e, in particolar modo, i podisti e i runner ai quali offre soprattutto un GPS con aggancio molto veloce ai satelliti e la valutazione del carico di lavoro svolto (e del successivo stato di recupero).

Può rilevare andatura, velocità, distanza, percorso, altitudine e la cadenza della corsa, anche indoor grazie all’accelerometro integrato. Tutti i dati vengono poi elaborati dal’app, che fornisce statistiche interessanti per progredire con gli allenamenti (ad esempio il “Running Index“). Tali dati vengono archiviati sulla piattaforma cloud Polar Flow e possono essere consultati anche senza avere l’orologio al polso o nelle vicinanze.

Polar M430 GPS: l’offerta Amazon Prime Day

Il prezzo di listino del Polar M430 GPS è di 229,99 euro, che potrebbero sembrare tanti vista la mancanza dello schermo touch o di altre funzioni smart presenti su altri orologi. Ma questo smartwatch, come detto, è uno strumento per lo sport e non un wearable di design.

Gli sportivi, quindi, sono ben felici di pagare tale prezzo per comprare un dispositivo preciso ed efficace. Ancor di più sono felici se lo comprano con lo sconto del 57% (-130 euro): il prezzo finale è di soli 99,90 euro.

Polar M430, Orologio GPS Multisport con Cardiofrequenzimetro