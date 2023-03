Polar Vantage M, lo smartwatch per il fitness costa la metà: offerta incredibile

Gli sportwatch sono la nuova frontiera nel mercato dei wearable. Abbinano alle classiche funzionalità di uno smartwatch, tecnologie e sensori pensati appositamente per gli amanti dello sport. Sono in grado di monitorare diversi aspetti degli allenamenti e restituire indici sintetici dedicati alle performance , in modo da poterli analizzare e capire dove migliorare. Una delle aziende leader di questo nuovo settore è sicuramente Polar, che da sempre ha puntato su smartwatch unici e diversi da tutti gli altri. In questa categoria rientra anche il Polar Vantage M, uno sportwatch avanzato e pensato per gli appassionati più esigenti che vogliono tenere sotto controllo ogni aspetto della propria forma fisica. Il wearable è dotato di funzionalità di livello professionale che tengono sotto controllo sia la salute sia gli esercizi fisici (non a caso supporta più di 130 profili sportivi).

Un orologio top che oggi troviamo a un prezzo alla portata di tutti. Il merito è del super sconto del 49% disponibile su Amazon che praticamente ce lo fa pagare la metà e si risparmiano quasi 140€ sul prezzo di listino. Per lo smartwatch si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web. Questo fa già capire la bontà dell’offerta, ma bisogna aggiungere anche altri aspetti, come la garanzia Amazon e la consegna rapida e veloce. Difficile chiedere di più a un dispositivo di questo genere: al momento è la miglior offerta che possiate trovare per un smartwatch sportivo. Non perdete questa occasione.

Polar Vantage M: caratteristiche e funzionalità

Un dispositivo completo, con tante funzionalità avanzate pensate per gli amanti dello sport. Il Polar Vantage M è un dispositivo con cui potete dare libero sfogo al vostro amore per l’attività fisica. Dotato di sensori di ultima generazione che permettono di avere accesso diretto a statistiche avanzate e a tutta una serie di parametri sul proprio stato di salute. Essendo uno sportwatch, il numero di attività fisiche supportate è elevato e supera i centotrenta. Oltre alla classica corsa, ciclismo e trekking, troviamo anche attività professionali. Grazie alla tecnologia Training Load Pro hai accesso un numero elevato di dati tecnici tra cui il volume e il carico di lavoro, oppure i tempi di recupero dopo l’attività fisica. L’orologio dispone anche di un chip GPS che tiene traccia con precisione della propria posizione geografica.

Non solo sport. Il Polar Vantage M tiene sotto controllo anche il tuo stato di salute. Lo smartwatch utilizza un sistema di nuova generazione che traccia in maniera ancora più precisa il battito cardiaco, associandolo soprattutto agli allenamenti e agli esercizi. Così sai sempre se stai andando oltre i tuoi limiti. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con consigli su come migliorare il riposo notturno. La batteria assicura un’autonomia di un paio di giorni, ma molto dipende dall’utilizzo che se ne fa.

Polar Vantage M in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo crollato all’improvviso per il Polar Vantage M. Oggi lo troviamo con uno sconto del 49% che fa scendere il prezzo a 141,90€. Come si può intuire facilmente lo si paga praticamente la metà e si risparmiano poco meno di 140€. Lo smartwatch è già disponibile sul sito di e-commerce e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso si hanno trenta giorni di tempo: potete provarlo con tutta calma e decidere se tenerlo o meno.

