Portabilità SIM 2023: le offerte per iniziare l'anno risparmiando

Il nuovo anno potrebbe iniziare con una migliore pianificazione delle proprie spese e dei risparmi. Per iniziare con qualcosa di semplice e pressoché immediato, si potrebbe per esempio scegliere di cambiare offerta mobile con la portabilità della SIM.

In poche parole, si tratta di individuare una nuova promozione che permetta di mantenere il vecchio numero di telefono. In alcuni casi sarà possibile farlo a costo zero, in altri si dovrà sostenere un contributo per la nuova SIM e/o un costo per la nuova attivazione.

Come funziona nella pratica la portabilità della SIM? Quali sono le offerte più convenienti del momento? Vediamolo insieme nelle prossime righe.

Attiva una nuova promozione mobile in mobilità

Portabilità SIM 2023: come funziona

Effettuare una procedura di portabilità della propria SIM mobile significa cambiare operatore di telefonia mobile senza dover rinunciare al proprio numero di telefono. Viene indicata con l’acronimo MNP, che significa Mobile Number Portability.

Questa opportunità è un diritto che ogni cliente possiede e non potrà in alcun modo essere negata dal proprio operatore. Per portarla al termine, non ci si dovrà rivolgere al vecchio gestore telefonico, ma direttamente a quello nuovo, con il quale si vorrebbe attivare la nuova SIM – e di conseguenza anche la nuova tariffa mobile.

Quest’ultimo gestirà il cambio di operatore – occupandosi della prassi burocratica – nel rispetto di tempistiche ben precise, durante le quali è molto comune ricevere una controfferta da parte del proprio operatore attuale.

Si riceverà un SMS di conferma nel momento in cui l’operazione sarà stata portata a termine e il trasferimento completato. Nel frattempo, comunque, si riceverà una nuova SIM con un numero diverso dal proprio, che poi si trasformerà nel numero di telefono che si aveva già.

Nel momento in cui si procede con l’invio di una richiesta di portabilità della SIM, si dovranno presentare alcuni documenti, ovvero la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale.

Si dovrà inoltre presentare la vecchia scheda SIM qualora si facesse richiesta presso un punto vendita fisico, oppure la fotocopia della stessa nel caso di procedura di cambio operatore online.

La normativa in vigore prevede che la portabilità di una SIM mobile debba avvenire nel rispetto di 2 giorni. Nell’ipotesi in cui si avesse del credito residuo sulla vecchia SIM, sarà trasferito sulla nuova scheda.

Scopri quali sono le migliori offerte mobile disponibili

Portabilità SIM 2023: le migliori offerte mobile da attivare

La procedura di portabilità di una SIM mobile, come si evince da quanto appena esposto, è davvero molto semplice. Si occuperà di tutto il nuovo gestore: basterà solo presentare i documenti richiesti e attendere qualche giorno.

Considerata la sempre maggiore diffusione degli operatori virtuali, che hanno sottratto clienti agli operatori tradizionali, ci sono due cose che non stupiscono:

il fatto che la maggior parte delle offerte a basso costo per cambiare operatore siano quelle degli operatori virtuali ;

la presenza di offerte per cambio operatore riservate soltanto a determinati clienti proposte anche dagli operatori tradizionali.

Grazie all’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it, abbiamo confrontato alcune delle migliori proposte da scegliere per effettuare la portabilità della SIM nel 2023. Eccole di seguito.

Attiva una nuova promozione mobile in portabilità