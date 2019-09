Portal, lo smart speaker di Facebook arriva in Italia: i prezzi

18 Settembre 2019 - La famiglia di smart display Portal creati da Facebook, ma basati sull’assistente personale Amazon Alexa, arriva anche in Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Australia e Nuova Zelanda. Si tratta della seconda generazione degli altoparlanti intelligenti con display Portal e Portal+, nonché dei nuovi Portal Mini e Portal TV.

Portal è stato lanciato da Facebook negli Stati Uniti nell’autunno 2018, nel tentativo di accaparrarsi una quota del nascente mercato degli smart speaker e smart display. È un prodotto un po’ ibrido: da un lato è il classico altoparlante intelligente con intelligenza artificiale e sempre connesso a Internet per rispondere alle domande dell’utente, dall’altro è un display per effettuare conversazioni e video chat private e pubbliche tramite Facebook. L’arrivo della gamma Portal nel nostro Paese è previsto per il 15 ottobre 2019 e i prezzi finali sono stati già comunicati per tutti i modelli: si parte da 149 euro per il modello base.

Facebook Portal, Portal+ e Portal Mini: caratteristiche e prezzi

I tre modelli della gamma Facebook Portal differiscono principalmente per la dimensione dello schermo: 8 pollici per il Portal Mini, 10 pollici per il Portal e 15,6 pollici per il Portal+. Quest’ultimo ha anche una risoluzione maggiore: 1.920×1.080 pixel, contro 1.280×800 degli altri due. La versione plus ha anche un reparto audio migliore e una fotocamera che, pur avendo un sensore da 12 Megapixel, ha un angolo di ripresa molto ampio: 140 gradi (contro i 112 gradi del Mini e del Portal). Tutti e tre i dispositivi hanno una foto-videocamera potenziata dall’intelligenza artificiale: quando facciamo video-chiamate il software riesce a seguirci anche se ci spostiamo nella stanza, tenendoci sempre a fuoco.

Anche l’audio, tramite la funzione Smart Sound, è ottimizzato per riprodurre al meglio la voce umana. E’ possibile usare i Portal anche per fare videochat con la realtà aumentata (ad esempio aggiungendo maschere al volto dei partecipanti) e per leggere le storie di Story Time. Dal lato smart speaker, invece, i Portal si affidano totalmente ad Amazon Alexa, senza molte personalizzazione fatta salva la frase di attivazione: “Hey Portal“. Il Portal Mini, Portal e Portal+ costano, rispettivamente 149 euro, 199 euro e 299 euro.

Portal TV: caratteristiche e prezzi

Portal TV è sostanzialmente un Portal senza lo schermo, perché si connette ad un normale TV tramite la porta HDMI. In pratica è un box TV evoluto, con le caratteristiche già descritte per gli altri modelli. Aggiunge anche la funzionalità “Watch Together“, che permette di guardare insieme ad un amico Facebook Watch durante una videochat. Portal TV in Italia costerà 169 euro.