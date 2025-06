Posta Certificata Europea: cos’è, come funziona, a cosa serve

La PEC Europea (o REM) è realtà e consente di inviare messaggi “certificati” in tutta l’Unione Europea. Con Libero Mail PEC sei già a norma

Introdotta con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, la PEC ha rappresentato uno dei passaggi fondamentali nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana, e non solo. Uno strumento che ha permesso di scambiare milioni e milioni di messaggi certificati tra privati cittadini, con aziende ed enti della Pubblica Amministrazione.

Un processo che ben presto interesserà anche cittadini, imprese ed enti dell’Unione Europea. Merito della PEC europea, conosciuta anche come REM (acronimo di Registered Electronic Mail, posta elettronica registrata in italiano), una realtà che promette di semplificare e rendere sicure le comunicazioni certificate all’interno dell’intera Unione Europea.

Grazie alla Posta Elettronica Certificata Europea i circa 450 milioni di abitanti dell’UE e le oltre 32 milioni di aziende potranno inviare messaggi con valore legale in maniera praticamente istantanea. Sarà così possibile scambiare contratti, fatture, comunicazioni ufficiali e documenti importanti con la certezza della loro ricezione e integrità.

Ma cosa si intende esattamente per PEC Europea e come si differenzia dalla PEC tradizionale? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi.

PEC Europea: cos’è e a cosa serve

La Registered Electronic Email (REM) è uno standard ​​definito dall’organismo internazionale ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e dedicato alla posta elettronica certificata. Nello standard vengono definiti tutti i parametri tecnici che permettono lo scambio di messaggi con valore legale fra persone, enti e aziende all’interno dell’Unione Europea.

Il passaggio dalla PEC alla REM si rende necessario per standardizzare e uniformare i servizi di invio di messaggi certificati già presenti nei vari stati dell’UE. Inoltre, l’adozione del nuovo standard serve anche a garantire la piena interoperabilità dello strumento tra gli stati membri.

Come accennato inizialmente, gli utilizzi della posta elettronica certificata europea saranno molteplici. Potrà essere utilizzata dalle aziende per scambiare contratti e fatture, o inviare documenti commerciali a clienti privati. La PEC europea potrà essere utilizzata anche per inviare comunicazioni certificate a tutti gli enti pubblici dell’Unione Europea, rimpiazzando ogni invio di posta cartacea.

Quando si passa dalla PEC alla REM

Al momento, non si ha ancora una data certa per l’entrata in vigore della PEC europea. Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Commissione Europea, il passaggio dovrebbe avvenire entro il primo trimestre del 2026.

A partire da quella data, tutte le caselle di posta certificata dovranno rispettare i parametri tecnici stabiliti dall’UE, mentre quelle già esistenti dovranno essere aggiornate. Il passaggio dalla PEC alla REM non sarà comunque obbligatorio: chi vorrà, potrà continuare a utilizzare il suo vecchio indirizzo ma i messaggi inviati non avranno più valenza legale.

Come aprire una casella PEC Europea

