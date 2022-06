Poste Down 17 giugno: non funzionano le carte PostePay e i servizi online

Aggiornamento ore 16:50 – La situazione sta rientrando lentamente: sempre più utenti segnalano che di riuscire a usare senza problemi i servizi online e di riuscire a fare pagamenti con le carte

Sono migliaia le segnalazioni, da un paio d’ore a questa parte, di non funzionamento delle carte PostePay in fase di pagamento nei negozi fisici, tramite POS. Ma non è l’unico problema che stanno riscontrando gli utenti dei servizi Poste Italiane, perché le segnalazioni sono di diverso tipo e da tutta italia.

I problemi al momento sono talmente generalizzati che lasciano pensare ad un grosso problema tecnico a monte dei sistemi informatici dei singoli servizi. Tanto che sono già apparse le prime ipotesi, al momento a dir poco precoci e senza reale giustificazione, di attacco hacker a Poste Italiane. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, al momento, come d’altronde è tradizione di Poste che, quasi mai, comunica qualcosa durante i "down" dei suoi servizi.

Poste Down: che succede

La maggior parte dei malfunzionamenti segnalati sono alle carte di pagamento, con molti messaggi relativi all’impossibilità di pagare il pieno di benzina con il POS al rifornimento. Problema non da poco, perché una volta versata la benzina nel serbatoio non la si può certo restituire al benzinaio. L’ipotesi del prelievo Postamat è spesso non percorribile, perché si segnalano malfunzionamenti pure agli ATM per il prelievo del contante.

Ma non solo: segnalazioni anche, ma in quantità minore, per malfunzionamenti dei servizi online legati alle spedizioni. In questo caso il sito di Poste Italiane restituisce una schermata con "Errore generico" che non offre alcuno spunto per capire di cosa si possa trattare.

Impossibile aprire anche l’app di PostePay, fare transazioni e vedere la lista dei movimenti, anche se per quest’ultimo problema iniziano ad arrivare messaggi incoraggianti dagli utenti.

Monitoreremo l’andamento di questi disservizi aggiornando questo articolo.