PosteMobile Casa Web: tutto sulla nuova offerta Internet Casa

La proposta di PosteMobile si arricchisce con l’arrivo di una grande novità: si tratta delle nuove offerte Internet casa, delle soluzioni vantaggiose con le quali l’operatore mobile di Poste Italiane amplia la sua offerta, rivolgendosi a un pubblico più grande.



Quella di PosteMobile è una proposta molto variegata, costituita da diverse tipologie di offerta: si va dalla soluzione solo voce a quella voce e Internet, fino ad arrivare alla promozione solo Internet.

Come si chiamano le soluzioni Internet casa sottoscrivibili via web a prezzo scontato? Quali sono i costi e i vantaggi inclusi? Vediamo di seguito le principali caratteristiche dei servizi disponibili, che possono essere attivati direttamente online.

Le offerte Internet casa voce + Internet

La prima soluzione disponibile tra le tariffe Internet casa commercializzate da PosteMobile si chiama PosteMobile Casa Internet: è un’offerta in promozione in caso di attivazione online fino al 1° agosto 2020.

La tariffa ha un costo scontato pari a 26,90 euro al mese: il prezzo è perfettamente in linea con quello delle altre promozioni Internet casa attualmente disponibili in commercio. Il prezzo di vendita non in offerta è pari, invece, a 30,90 euro al mese.

Oltre allo sconto sul canone mensile, la sottoscrizione di questo abbonamento Internet casa online dà diritto a tanti altri vantaggi, tra i quali ci sono:

• la consegna e l’installazione del telefono gratuita, mentre in genere ha un costo pari a 80 euro;

• il traffico Internet illimitato;

• le chiamate verso numeri fissi e mobili illimitate e senza scatto alla risposta.

Con questa offerta si ha inoltre diritto a ricevere:

• alcuni servizi extra inclusi nel canone mensile, dei quali fanno parte la segreteria telefonica, il numero del chiamante visibile sul display del telefono, l’avviso di chiamata, il call center dedicato;

• la consegna del telefono a casa e l’installazione gratuita del modem Wi-Fi;

• la presenza di un consulente tecnico dedicato che si occuperà di quanto descritto nel punto precedente.

Il piano prevede un contributo di attivazione pari a 59 euro che sarà addebitato sulla fattura del mese successivo a quello di attivazione. L’imposta di bollo di 16 euro sarà invece pagata tramite rate, che saranno addebitate in 8 fatture differenti. Il cliente sarà tenuto a restituire il modem e il telefono ricevuti in dotazione in caso di cessazione dal contratto entro 60 giorni dalla data di attivazione.

L’offerta solo Internet

La seconda possibilità offerta da PosteMobile per navigare da casa tramite un servizio erogato su rete radiomobile con velocità massimo fino a 300 Mega in download è la promozione PosteMobile Casa Web.

Disponibile al prezzo scontato di 20,90 euro al mese invece di 26,90 euro al mese, include:

• un contributo di attivazione di 29 euro;

• la connessione Internet illimitata;

• il modem Wi-Fi incluso nel pacchetto;

• la spedizione gratuita del modem che si riceverà direttamente a casa propria.

Una delle particolarità del modem Wi-Fi incluso in dotazione consiste nel fatto che sia autoinstallante: ciò significa che risulterà estremamente semplice portarlo con sé quando si viaggia potendo così disporre in qualsiasi momento e a prescindere dal luogo in cui ci si trova di una connessione Internet di tipo illimitato.

L’offerta solo voce

Nell’ipotesi in cui si fosse interessati unicamente alla parte dedicata alle chiamate, perché si è abituati da sempre a possedere un telefono fisso in casa, PosteMobile propone due offerte differenti, ovvero:

• PosteMobile Casa;

• PosteMobile Casa Facile.

La prima alternativa ha un costo in promozione di 20,90 euro al mese fino al 1° agosto 2020, al posto del prezzo di listino che è invece pari a 26,90 euro al mese.

Sono incluse:

• le chiamate verso numeri fissi e mobili illimitate e senza scatto alla risposta;

• la consegna e l’installazione gratuita del telefono, che di solito ha un costo di 60 euro;

• il contributo di attivazione, per il quale generalmente si devono pagare 29 euro.

Tra i vantaggi degni di nota, ci sono:

• il fatto che sia la consegna, sia l’installazione del telefono siano gratuite;

• opzioni extra quali la segreteria telefonica, la visualizzazione del numero chiamante, l’avviso di chiamata e il call center dedicato;

• il telefono, che è moderno e molto semplice da utilizzare.

PosteMobile Casa Facile ha un costo scontato di 14,90 euro al mese, invece di 20,90 euro al mese, e include:

• le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali;

• le chiamate verso i numeri mobili al costo di 19 centesimi al minuto;

• l’installazione e la consegna del telefono gratuiti, mentre solitamente è previsto un contributo pari a 60 euro.

La promozione solo voce di PosteMobile include, sia nella versione PosteMobile Casa sia in quella PosteMobile Casa Facile:

• il servizio di visualizzazione del numero chiamante;

• la segreteria telefonica;

• l’avviso di chiamata;

• l’inibizione del proprio numero;

• l’assistenza tecnica dedicata.

Come si attivano le offerte di PosteMobile

Le offerte Internet Casa di PosteMobile non sono solo facili da capire, in quanto non ci sono costi nascosti ma l’operatore presenta ogni singola voce di spesa in modo chiaro e trasparente, ma sono anche estremamente semplici da attivare.

La procedura consiste nei passaggi seguenti:

• recarsi presso un Ufficio Postale e richiedere l’installazione dell’offerta desiderata, scegliendo tra le soluzioni contrattuali che sono state analizzate nei paragrafi precedenti;

• dopo aver messo in pratica il primo punto, si verrà contattati direttamente da un operatore per fissare un appuntamento e ricevere la consegna del modem, del telefono o di entrambi i dispositivi nel giorno in cui si ha disponibilità;

• l’ultimo punto è rappresentato dall’arrivo in casa propria di un tecnico specializzato che si occuperà della consegna e dell’installazione gratuita dei dispositivi associati all’offerta sottoscritta.

Com’è stato sottolineato a più riprese, quelle proposte da PosteMobile sono offerte il cui costo scontato è disponibile per un periodo limitato: ecco perché si consiglia di non perdere altro tempo, di effettuare una verifica della copertura e di scegliere la soluzione Internet casa che si adatta meglio alle proprie esigenze.