PosteMobile, Iliad, Kena: le migliori offerte a gennaio 2020

17 Gennaio 2020 - Tra le offerte di telefonia mobile più economiche di gennaio 2020 troviamo diverse soluzioni che permettono di ridurre notevolmente i costi per lo smartphone senza rinunciare ad un’offerta in grado di garantire minuti, SMS e GB in abbondanza. Tra i principali operatori da tenere d’occhio per attivare una nuova offerta mobile a gennaio 2020 troviamo PosteMobile, Iliad e Kena Mobile.

PosteMobile propone, in esclusiva online e solo sino al prossimo 19 di gennaio, l’offerta Creami Wow Weekend, una tariffa completa che presenta un costo periodico inferiore ai 5 Euro al mese. Iliad, invece, continua con la sua ottima Giga 50, offerta divenuta il vero marchio di fabbrica dell’operatore che, dal 2018, ha rivoluzionato il mercato di telefonia mobile italiano.

Da segnalare anche l’offerta Kena 5,99 Flash di Kena Mobile. Si tratta di una tariffa disponibile solo per un target selezionato di clienti che potranno sfruttare sino a 70 GB di traffico dati al mese ad un costo estremamente contenuto. Queste tre offerte sono tra le soluzioni più economiche del settore di telefonia mobile di gennaio 2020 e rappresentano delle occasioni da non farsi sfuggire per dare un taglio netto alle spese senza rinunciare ad un piano tariffario completo di tutto.

Ecco tutti i dettagli e come fare per attivare l’offerta più adatta alle proprie esigenze e iniziare, da subito, a risparmiare.



Creami Wow Weekend di PosteMobile

Tra le offerte più economiche del mercato di telefonia mobile disponibili a gennaio 2020 troviamo Creami Wow Weekend di PosteMobile. Si tratta di una tariffa speciale, disponibile esclusivamente tramite attivazione online sino al prossimo 19 di gennaio. Quest’offerta è, attualmente, una delle soluzioni più economiche in assoluto del mercato di telefonia ed offre un pacchetto completo di minuti, SMS e GB per sfruttare al massimo il proprio smartphone.

Creami Wow Weekend di PosteMobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

10 GB in 4G ogni mese con velocità massima di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload; in roaming in UE l’utente può utilizzare ogni mese sino ad un massimo di 2,34 GB di traffico dati senza alcun costo aggiuntivo

ogni mese con velocità massima di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload; in roaming in UE l’utente può utilizzare ogni mese sino ad un massimo di 2,34 GB di traffico dati senza alcun costo aggiuntivo tutti i servizi “extra” (hotspot, “Ti Cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito chiamando al 401212) sono inclusi nel canone

PosteMobile è un operatore virtuale che utilizza la rete mobile Wind per offrire ai suoi clienti (già diversi milioni in Italia) i servizi voce e Internet. La rete PosteMobile non presenta alcuna reale limitazioni alla velocità di connessione (molti altri operatori virtuali limitano la velocità di connessione a 30 Mbps o 60 Mbps) oltre alla copertura del segnale ed alle effettive capacità della rete 4G (in grado di garantire una velocità di connessione massima di 150 Mbps).

Creami Wow Weekend di PosteMobile presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese a tempo indeterminato con addebito su credito residuo. Si tratta dell’unica offerta del settore di telefonia che include un bundle completo (minuti, SMS e GB) a meno di 5 Euro al mese. L’offerta è sottoscrivibile esclusivamente online, tramite il sito di PosteMobile. Il cliente può scegliere tra la procedura online autonoma, che prevede l’inserimento di tutti i dati richiesti da parte dell’utente, oppure l’attivazione tramite operatore (un consulente di PosteMobile provvederà a ricontattare il cliente per completare la sottoscrizione dell’offerta).

Per completare la richiesta di attivazione di Creami Wow Weekend di PosteMobile è necessario effettuare un pagamento di 15 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una ricarica del credito di 15 Euro che l’utente potrà sfruttare per coprire il costo dei primi tre mesi dell’offerta. La SIM attivata online sarà spedita all’utente (tramite Poste Italiane) nel giro di pochi giorni lavorativi e senza alcun costo aggiuntivo rispetto ai già citati 15 Euro iniziali.

Creami Wow Weekend di PosteMobile è un’offerta speciale (ricordiamo attivabile sino al 19 gennaio) disponibile per tutti. Possono richiedere l’attivazione dell’offerta:

tutti i clienti che richiedono la portabilità del numero da un altro operatore a prescindere dall’operatore di provenienza

tutti i clienti che vogliono attivare un nuovo numero di cellulare

Le condizioni dell’offerta (costo periodico, costi iniziali e bonus inclusi ogni mese) sono uguali per tutti.

Giga 50 di Iliad

Sin dall’arrivo sul mercato italiano di telefonia mobile, Iliad è diventata una delle principali opzioni per chi è in cerca di un’offerta completa, senza costi nascosti e vincoli, in grado di garantire bonus molto ricchi ad un prezzo davvero contenuto. La principale offerta di gennaio 2020 dell’operatore è Giga 50, una tariffa molto interessante che può essere attivata da tutti, con portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure richiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare.

Ecco cosa offre Giga 50 di Iliad:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati verso numerose destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese; in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

di traffico dati in 4G ogni mese; in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi nel canone mensile

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese. L’offerta prevede, inoltre, un costo d’attivazione di 9,99 Euro una tantum. Chi è interessato ad attivare Giga 50 di Iliad potrà scegliere tra l’attivazione online, tramite il sito Iliad, con spedizione della SIM all’indirizzo indicato in fase di registrazione (senza costi aggiuntivi) e l’attivazione tramite Simbox situate negli Store e nei Corner di Iliad (è possibile trovare il punto vendita più vicino alla propria posizione consultando il sito dell’operatore.

Come sottolineato in precedenza, Giga 50 di Iliad è attivabile da tutti, sia richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore che attivando un nuovo numero di cellulare. Costi e bonus dell’offerta non cambiano. Non sono presenti vincoli di alcun tipo ed i rinnovi avvengono su credito residuo anche se il cliente, tramite l’area personale del sito Iliad, ha la possibilità di attivare un servizio gratuito di ricarica automatica.

Da notare, inoltre, che chi sceglie Giga 50 di Iliad ha la possibilità di abbinare alla propria offerta anche uno smartphone da acquistare a rate (anticipo + 30 rate residue). Attualmente, i clienti dell’operatore hanno la possibilità di scegliere tra quasi tutti gli iPhone arrivati sul mercato negli ultimi anni (in listino ci sono iPhone 11, iPhone 11 Pro e Pro Max ma anche i meno recenti iPhone XR e XS). È possibile abbinare un unico smartphone per ogni SIM Iliad.

Kena 5,99 Flash

Tra le offerte più economiche di gennaio 2020 trova spazio anche Kena Mobile con la sua Kena 5,99 Flash. A differenza delle offerte viste in precedenza, la tariffa di Kena Mobile non è disponibile per tutti ma può essere attivata esclusivamente da chi richiede la portabilità da un operatore virtuale (sono esclusi ho. Mobile, Rabona, Noitel e Nextus) oppure da Iliad. La provenienza da un operatore “compatibile, rappresenta un requisito essenziale per poter attivare l’offerta.

Per quanto riguarda caratteristiche e bonus inclusi, Kena 5,99 Flash è una delle offerte più convenienti del mercato di telefonia di questo mese mettendo a disposizione tantissimi Giga ad un prezzo molto contenuto. Ecco cosa offre questa tariffa:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

70 GB al mese con possibilità di accedere alla rete 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload; in roaming in UE è possibile utilizzare sino ad un massimo di 3 GB al mese (la navigazione avviene solo in 3G però) senza costi aggiuntivi

Ricordiamo che Kena Mobile è un operatore virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Come sottolineato in precedenza, la principale limitazione delle offerte Kena Mobile è rappresentata dal limite di velocità della connessione 4G. Al netto di questa limitazione, Kena 5,99 Flash è una delle offerte più convenienti ed economiche di gennaio 2020, soprattutto se si considera il consistente bundle dati a disposizione dell’utente ogni mese.

Kena 5,99 Flash presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese. L’offerta è disponibile con attivazione e contributo SIM gratis. I costi iniziali per la sottoscrizione dell’offerta sono pari ad una ricarica iniziale per coprire l’importo del primo mese dell’offerta. Kena 5,99 Flash può essere attivata direttamente online, tramite il sito Kena Mobile. Per chi sceglie questa modalità di attivazione, la SIM verrà spedita all’indirizzo fornito in fase di registrazione senza alcun costo aggiuntivo.

Chi vuole passare a Kena Mobile da un operatore non compatibile con Kena 5,99 Flash oppure vuole attivare un nuovo numero di cellulare dovrà ripiegare su Kena 13,99. Questa tariffa presenta le stesse caratteristiche di quella vista in precedenza (minuti ed SMS illimitati, 70 GB al mese con velocità limitata a 30 Mbps in 4G) ma è disponibile con un costo nettamente superiore, pari a 13,99 Euro al mese.