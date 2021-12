PostePay Down, non funzionano sito e app: che succede

Aggiornamento ore 13:10 – La situazione del down di PostePay e Bancoposta migliora, ma non è ancora del tutto risolta. Molti utenti colpiti dai problemi riportano che è finalmente possibile accedere ai propri account, ma vengono visualizzati dati incompleti. In ogni caso non è ancora possibile fare operazioni di alcun tipo, né controllare i conti.

Articolo originale

Oggi, lunedì 13 dicembre 2021, è una brutta giornata per gli utenti di PostePay e Bancoposta: dalle 11:30 del mattino circa, infatti, fioccano le segnalazioni di malfunzionamenti del sistema di accesso, con numerosi utenti che hanno cercato di capire che succede tramite il profilo Twitter e quello Facebook di Poste Italiane.

Al momento nessuna risposta ufficiale da parte di Poste, mentre gli utenti lamentano il blocco totale a partire dall’impossibilità di accedere soprattutto dalle app mobili: il sistema risponde “Autenticazione fallita“, un altro errore segnalato è “GC01" anche se si cerca di accedere allo SPID. Presenti, ma meno numerose, le segnalazioni di chi non riesce ad accedere dal sito Web di Poste Italiane. Impossibile, di conseguenza, effettuare pagamenti o controllare il conto. Le segnalazioni provengono, indistintamente, da tutta Italia e non sono localizzate.

Poste Pay Down: nessuna risposta ufficiale

Gli unici canali social tramite i quali è possibile comunicare con Poste sono il profilo Twitter di Poste.it e quelli Facebook di Poste.it e PostePay. Su tutti e tre questi profili stanno fioccando le richieste di assistenza e di chiarimento in merito ai disservizi, ma al momento non è arrivata nessuna risposta ufficiale.

Aggiorneremo questo articolo quando saranno disponibili maggiori informazioni.