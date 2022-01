Mai più smartphone scarico con questo powerbank ultra economico

Non è mai bello ritrovarsi con lo smartphone, o il tablet, con la batteria scarica e, a volte, è anche un grosso problema se il dispositivo viene usato per lavoro. I produttori negli anni hanno risposto a questo problema incrementando la capienza delle batterie, aumentando la velocità di ricarica e ottimizzando i device per farli consumare di meno. Ma spesso non basta: serve un power bank.

I powerbank sono delle batterie esterne portatili, delle riserve di energia che possiamo usare quando la carica della batteria sta scendendo sotto i livelli critici e lo smartphone rischia di spegnersi da un momento all’altro, proprio quando e dove non è possibile ricaricarlo con il normale caricatore USB. Non sono la soluzione più comoda, perché il power bank occupa spazio in borsa, nello zaino o, peggio ancora, in tasca e ha un peso, seppur limitato. Per questo la capacità media, negli ultimi anni, si è stabilizzata sui 10.000 mAh: una carica sufficiente a ricaricare un paio di volte uno smartphone, in un dispositivo non troppo pesante e ingombrante. E, ultimamente, anche molto economico.

Powerbank EnergyCell da 10.000 mAh: caratteristiche tecniche

Tra i tanti, anzi tantissimi, power bank disponibili su Amazon è il caso di consigliarne uno: l’EnergyCell da 1.000 mAh con Power Delivery a 20 Watt. Si tratta di un dispositivo abbastanza piccolo e leggero, ma allo stesso tempo sufficientemente potente.

Le dimensioni sono di 11,3x5x2,5 centimetri, per un peso 172 grammi (meno di uno smartphone medio di oggi), quindi niente di eccessivo o di troppo scomodo. La potenza di ricarica è discreta: il power bank si ricarica a 18 Watt e può ricaricare il telefono a 20 Watt.

Non si tratta, quindi, di una ricarica ultra-fast ma è più che sufficiente per ricaricare mezza batteria di uno smartphone medio in una trentina di minuti. Un buon compromesso, quindi, tra velocità, capacità, peso e dimensioni: non eccelle in nulla, ma va bene un po’ in tutto. Specialmente al prezzo stracciato al quale viene adesso venduto su Amazon.

Powerbank EnergyCell da 10.000 mAh: l’offerta Amazon

Un powerbank da 10.000 mAh, oggi, costa mediamente 25-30 euro: ben poco rispetto alla comodità e tranquillità che offre nelle giornate in cui è necessario stressare particolarmente lo smartphone o il tablet.

Questa batteria esterna EnergyCell, invece, costa molto meno: su Amazon si compra oggi ad appena 13 euro (venduto e spedito da Amazon). Il prodotto è recente e ha ancora poche recensioni, quasi tutte da utenti tedeschi, ma sono in larghissima parte molto positive.

EnergyCell – Batteria esterna da 10.000 mAh PD 20 W