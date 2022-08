Con questo powerbank solare la carica non finisce mai

Essere in vacanza, in montagna o al mare, ed avere lo smartphone sempre carico non è per nulla facile. Infatti, se anche sulla spiaggia o sulle alte vette si utilizza il telefono per giocare, divertirsi e restare in contatto con i propri amici, spesso una singola ricarica non basta. Per fortuna, esiste un powerbank solare con una carica non finisce mai ed un prezzo interessante.

Si tratta del powerbank ad energia solare Qi Wireless di Blavor, che nella versione da 10.000 mAh assicura una vita in vacanza piuttosto rilassata. Infatti, grazie alla sua potenza di ricarica e al sistema solare, chiunque potrà avere sempre a disposizione un caricabatterie che strizza l’occhio all’ambiente e fa "stare tranquilli". Basterà avere la luce del sole per ricaricare il dispositivo ed assicurarsi un sostegno per i propri telefoni. Quindi, l’utente attento alle questioni ecologiche e climatiche, potrà trovare questo accessorio realmente interessante, soprattutto perchè il prezzo non è per niente alto.

Powerbank solare Blavor: caratteristiche tecniche

Il dispositivo ad energia solare da 10.000 mAh targato Blavor non è solo un powerbank wireless, ma è anche un caricabatterie wireless compatibile con svariati modelli di smartphone. Tra questi, figurano gli iPhone serie 13/12/11Xs/X/8, i Samsung Galaxy serie S22/S21/S20/S9/S8 e tutti i dispositivi mobili compatibili con lo standard di ricarica Qi.

Il powerbank solare di Blavor può essere ricaricato completamente in circa 6 ore con un adattatore 5V/2A ed è in grado, a sua volta, di caricare (ad esempio) un iPhone X fino a 2,3 volte e un iPhone 8 fino a 3,5 volte. Il device ha dimensioni compatte, è realizzato con materiali di prima qualità e presenta una batteria ai polimeri di litio altamente robusta.

Dotato di due porte USB-A, 1 porta di tipo C, il powerbank solare Qi Wireless di Blavor ha dalla sua anche altre carte vincenti. Infatti, è provvisto di due torce elettriche e una bussola, accessori che lo rendono perfetto per situazioni di emergenza, in campeggio, a pesca, in viaggio, durante le escursioni e sulla in spiaggia.

Powerbank solare Blavor: quanto costa

Il dispositivo di Blavor è disponibile su Amazon ad un prezzo di 35 euro. Al momento è uno dei powerbank solari più venduti ed apprezzati dagli utenti (le recensioni positive ne danno la conferma) e le scorte potrebbero finire a breve: quindi, il consiglio è di approfittarne subito.

Powerbank solare Qi Wireless Blavor – Capacità 10000 mAh