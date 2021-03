Premi Oscar 2021: dove vedere i film in nomination

Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, la selezione e la premiazione degli Oscar 2021 non si ferma. La 93esima edizione degli Academy Awards si terrà il 25 aprile ma in queste ore sono stati annunciate le nomination per le varie categorie.

A causa del Covid-19, molte pellicole uscite nell’ultimo anno non sono state trasmesse nelle sale cinematografiche, ma tramite le piattaforme di streaming. Per esempio, su Netflix è possibile vedere uno dei film con più candidature: Mank diretto da David Fincher. Oltre a questo, è disponibile anche Il processo ai Chicago 7 mentre su Amazon Prime Video si può guardare un altro titolo candidato tra i migliori film, Sound of Metal. Le categorie sono davvero tante. Tra queste c’è anche l’Oscar per la miglior canzone originale, per il quale è stata nominata Laura Pausini, con la canzone "Io sì" scritta e interpretata per il film La vita davanti a sè. Ecco quali sono le nomination e dove guardare i film in streaming.

Le nomination agli Oscar 2021: parola d’ordine inclusività

Quest’anno sembra proprio che i componenti dell’Academy siano stati attenti a effettuare scelte inclusive. Hanno cercato di rappresentare tutti: donne, asiatici, afroamericani. La 93esima edizione degli Oscar 2021 è una delle più inclusive di sempre. Troviamo 70 donne su 76 nomination, tra cui, per la prima volta nella storia del Premio, due registe: Chloé Zhao e Emerald Fennell, rispettivamente per i film “Nomadland" e “Promising Young Woman". Chloé Zhao è anche la prima donna a ricevere quattro nomination in un solo anno.

L’attore Riz Ahmed, presente in Sound of Metal è invece il primo musulmano candidato nella categoria "Miglior Attore". Mentre il film Judas and the Black Messiah, che ha ricevuto la nomination per la "Migliore Fotografia" e "Miglior film" ha alle spalle una produzione afro-americana.

L’Italia agli Oscar 2021: i candidati

Anche il nostro Paese ha le sue nomination agli Oscar 2021. Tra queste spicca Laura Pausini, già premiata ai Golden Globe 2021, con la canzone presente nel film La vita davanti a sé con Sophia Loren.

Pinocchio di Matteo Garrone invece ha due nomination: per i migliori costumi e per il trucco e le acconciature.

Cerimonia Premiazioni Oscar 2021: dove guardarla in Italia

La cerimonia si terrà domenica 25 aprile 2021 presso il Dolby Theatre di Los Angeles. La premiazione degli Oscar 2021 in Italia verrà trasmessa on demand sul canale Sky Cinema Oscar (canale 303) e in streaming su NOW TV. In Italia si potrà quindi guardare tra la notte del 25 e quella del 26 aprile 2021.

Ecco nomination Oscar 2021

Scopriamo l’elenco dei film candidati, le categorie e dove guardarli se eventualmente sono disponibili nel nostro Paese:

Miglior Film

The Father

Judas and the Black Messiah (Hbo Max, non disponibile in Italia)

Mank (Netflix)

Minari

Nomadland (dal 30 aprile 2021 su Disney +)

Una donna promettente (non disponibile in streaming)

Sound of Metal (Amazon Prime Video)

Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

Miglior Regia

Un altro giro – Thomas Vinterberg

Mank – David Fincher

Minari – Lee Isaac Chung

Nomadland – Chloé Zhao

Una donna promettente – Emerald Fennell

Migliore Attrice protagonista

Viola Davis per Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Andra Day per The United States vs. Billie Holiday (Hulu)

Vanessa Kirby per Pieces of a Woman (Netflix)

Frances McDormand per Nomadland

Carey Mulligan per Una donna promettente

Migliore Attore protagonista

Riz Ahmed per Sound of Metal

Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins per The Father

Gary Oldman per Mank

Steven Yeun per Minari

Migliore Attore non protagonista

Sacha Baron Cohen per Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. per Quella notte a Miami… (Amazon Prime Video)

Paul Raci per Sound of Metal

Lakeith Stanfield per Judas and the Black Messiah

Migliore Attrice non protagonista

Maria Bakalova per Borat

Glenn Close per Elegia Americana (Netflix)

Olivia Colman per The Father

Amanda Syefried per Mank

Yuh-Jung Youn per Minari

Migliore Sceneggiatura originale

Judas and The Black Messiah

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Migliore Sceneggiatura non originale

Borat

The Father

Nomadland

One night in Miami

La Tigre Bianca (Netflix)

Migliore Film Internazionale

Un altro giro (Danimarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romania)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia Erzegovina)

Migliore Film d’animazione

Onward

Over The Moon

Shaun vita da pecora: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Migliore Montaggio

The Father

Nomadland

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Migliore Scenografia

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Notizie dal mondo (Netflix)

Tenet

Migliore Fotografia

Judas and the Black Messiah

Mank

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Migliori Costumi

Emma (Youtube on demand)

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan (Disney +)

Pinocchio

Miglior Trucco e acconciature

Emma

Elegia Americana

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Migliori Effetti visivi

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

L’unico e insuperabile Ivan

Tenet

Miglior sonoro

Greyhound

Mank

Notizie dal mondo

Soul (Disney +)

Sound of Metal

Miglior Colonna sonora originale

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Soul

Miglior Canzone Originale

“Fight for Your" – Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice" – Il processo ai Chicago 7

“Husavik" – Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga

“Io sì (Seen)" – La vita davanti a sé

“Speak Now" – One Night in Miami

Miglior Documentario

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Miglior Cortometraggio documentario

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Miglior Cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Miglior cortometraggio d’animazione