Presentazione Call of Duty: Black Ops Cold War, come partecipare all'evento

Oggi (26 agosto 2020) è il grande giorno della presentazione ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo capitolo di una delle saghe di maggior successo della storia dei videogame. C’è grande attesa intorno al videogame, soprattutto dopo gli eventi organizzati dalla software house per arrivare a questo punto. Infatti, nelle settimane precedenti ha organizzato una sorta di easter egg, durato quasi una settimana, con streamer e youtuber che ogni giorno dovevano vedere un video sulla Guerra Fredda e raccogliere dei numeri per aprire bunker e stanze segrete presenti all’interno della mappa di Warzone.

E proprio su Warzone ci sarà il reveal del videogame. Alle ore 19:30, inizierà l’evento di presentazione di Call of Duty: Black Ops Cold War nel quale verranno annunciate delle novità sul gioco. Non si conosce ancora bene cosa accadrà di preciso, ma Activision ha dato appuntamento a tutti gli appassionati su Call of Duty: Warzone. Molto probabilmente sarà un evento in stile Fortnite, con l’annuncio che avverrà dopo un qualche cosa che accadrà nella mappa di Verdansk. Potrebbe partire in cielo il missile nucleare nascosto all’interno di uno dei bunker, oppure scoppiare la bomba nascosta all’interno del bunker 11. Per il momento si tratta solamente di teorie: vedremo cosa accadrà.

Evento presentazione Call of Duty: Black Ops Cold War, orario e come partecipare

L’appuntamento è per il 26 agosto alle ore 19:30 nella lobby di Call of Duty: Warzone. Non è ancora chiaro cosa accadrà di preciso, ma Activision ha annunciato che ci sarà un evento speciale all’interno del Battle Royale per la presentazione di Call of Duty: Black Ops Cold War. Le ipotesi sono tante: si parla dello scoppio di una bomba nucleare che cambierà anche la mappa di Warzone, o molto più semplicemente del reveal del trailer mostrato all’interno dello stadio di Verdansk.

Per partecipare all’evento di presentazione di Call od Duty: Black Ops Cold War basta essere presenti all’interno della lobby di Call of Duty: Warzone entro le ore 19:30. Nella speranza che i server riescano a sopportare il numero di persone connesse contemporaneamente.

In alternativa, sarà possibile seguire l’evento in diretta su Twitter, guardando uno dei tanti canali di streamer italiani che seguiranno e commenteranno la presentazione del gioco.

Call of Duty: Black Ops Cold War, anticipazioni

Activision è stata molto brava a non far trapelare nulla: nessun video, nessun immagini sul gameplay del nuovo gioco. Sappiamo solo il nome: Call od Duty: Black Ops Cold War. L’ambientazione, quindi, sarà la Guerra Fredda, ma non sappiamo di più, nemmeno gli anni esatti. Activision, però, lo dovrà in qualche modo collegare a Call of Duty: Warzone: i due titoli, infatti, saranno legati. La software house non può permettersi di disperdere l’enorme successo ottenuto dal Battle Royale.