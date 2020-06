Presentazione PS5, segui in diretta l'evento organizzato da Sony

Oggi è il grande giorno: Sony dovrebbe presentare ufficialmente la PlayStation 5: caratteristiche complete, design e i titoli disponibili fin dal lancio. Insomma, una presentazione completa che possa riaccendere le speranze degli appassionati che aspettano questo momento da oramai molto tempo. L’evento era stato organizzato per giovedì 4 giugno, ma le rivolte scoppiate negli Stati Uniti hanno convinto Sony a posticiparlo di una settimana (l’esempio di Sony è stato seguito anche da altre aziende che dovevano lanciare o presentare i loro prodotti la scorsa settimana).

L’appuntamento è per questa sera alle 22:00. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming e Sony ha assicurato che sarà un’esperienza unica e ha consigliato agli utenti di utilizzare le cuffie per ascoltare al meglio tutti i suoni. D’altronde il nome scelto per l’evento promette bene “The Future of Gaming“. Seguiremo l’evento in diretta e vi terremo aggiornati su tutte le novità che l’azienda giapponese ha tenuto nascoste sulla PlayStation 5.

Cosa presenterà Sony all’evento PS5 dell’11 giugno

C’è grande attesa e allo stesso tempo grande incertezza su cosa Sony mostrerà questa sera durante l’evento di presentazione. Ci sarà sicuramente grande spazio per i videogame che saranno disponibili fin dal giorno del debutto della PS5 e già si vocifera di nomi importanti come Crash Bandicoot, Gran Turismo 7 ed alcune esclusive da parte di Rockstar Games (la software house che ha sviluppato GTA V) e Bethesda.

Dubbi, invece, sul fatto che Sony possa mostrare anche il design e il prezzo della PS5. Nelle ore che precedono l’inizio della presentazione sono tanti i rumor e le notizie che si accavallano ed è difficile capire quale sia vera e quale sia falsa. Amazon, ad esempio, ha smentito il fatto che il prezzo della PS5 possa essere di 599 sterline (quasi 700 euro). Nella giornata di ieri, infatti, un utente su Twitter aveva mostrato uno screenshot di Amazon UK con il prezzo di una PS5 con hard disk da 2TB.

Come seguire la presentazione PS5 in diretta streaming

Gli appassionati possono seguire in diretta streaming sui loro dispositivi l’evento di presentazione della PS5 sulla pagina YouTube di Sony. Come tutti gli eventi di presentazione post Covid-19 sarà possibile assistere solamente online per evitare assembramenti e la diffusione del virus.