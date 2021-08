Prima di cambiare laptop prova gratis questi 3

Settembre, mese di ripartenze soprattutto per il lavoro. Ma anche mese di aggiornamento hardware per molti che hanno aspettato la fine delle vacanze estive per cambiare gli attrezzi del mestiere. Tra questi attrezzi, sempre più spesso, c’è un laptop e poiché per cambiarlo bisogna affrontare una spesa non indifferente, è chiaro che bisogna riflettere bene su cosa comprare per spendere bene i propri soldi.

Quello che vi proponiamo qui, però, è un ragionamento diverso: prima di cambiare laptop provate a cambiare sistema operativo, passando da Microsoft Windows a Google Chrome OS. Cioè, in altre parole, invece di acquistare un laptop provate a comprare un Chromebook, cioè un computer portatile con il sistema operativo basato sul browser di Google. Ci rendiamo perfettamente conto che passare da Windows a Chrome OS spaventa molti, per questo vi consigliamo una cosa molto semplice: tenetevi il vostro attuale laptop e comprate, ad un prezzo che vi stupirà, un Chromebook su Amazon. Avrete un mese intero di tempo per decidere se tenerlo o restituirlo e voi farete bene a prendervelo tutto. Provate Chrome OS e scoprirete che la stragrande maggioranza dei compiti oggi affidati ad un notebook con Windows li potete affidare a lui, con risultati persino migliori in molti casi. Vi bastano solo due cose: un account Google (e se avete uno smartphone Android lo avete già) e la comprensione del fatto che è inutile aspettare Windows 11.

Windows 11 è sempre Windows

Molti stanno attendendo con ansia l’arrivo di Windows 11, attualmente in fase beta. Tutti sperano che con l’undicesima versione del sistema operativo Microsoft risolva i ben noti problemi che affliggono Windows da anni: aggiornamenti che rendono il PC instabile, gestione della memoria a dir poco “pesante“, necessità di un hardware di alto livello per avere prestazioni accettabili.

Stiamo provando Windows 11 già da diverse settimane e, per quanto le versioni beta non possano essere giudicate in modo definitivo, una cosa è chiara già da adesso: Windows 11 è Windows, non ci sarà alcuna rivoluzione. Anche con Windows 11, giusto per fare un esempio che capiranno tutti, Chrome ed Edge divorano una enorme quantità di memoria e trasformano il laptop in un ventilatore sempre acceso.

3 Chromebook da provare gratis oggi

A questo punto vale il noto detto: chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova. La via vecchia è, e sarà anche con Windows 11, quella che vi abbiamo descritto. La via nuova la potete provare gratis per un mese e poi giudicare.

Abbiamo selezionato tre Chromebook economici per questa prova, tre tipi di laptop diversi tra loro e che potrebbero fare al caso vostro con tre tipi di scenario lavorativo quotidiano. Tutti e tre i Chromebook, anche se vi sembrerà strano visto il prezzo, sono di produttori ben noti ed affidabili, che vi potranno aiutare via servizio clienti in caso di problemi nei primi giorni di utilizzo.

Il primo Chromebook è il Samsung Chromebook 4 (non il 4+ appena uscito, che è un computer molto diverso da questo). Si tratta di un ultraportatile con schermo da 11,6 pollici Full HD che pesa poco più di un chilo e che potrete portare con voi ovunque. Non si tratta chiaramente di una macchina con la quale potrete lavorare per diverse ore, non è un sostituto del desktop, ma è una delle soluzioni migliori in caso dobbiate mettere mano a qualche file in aeroporto, in metro o sul treno.

E’ dotato di CPU Intel Celeron N4000, 4 GB di RAM e disco SSD da 64 GB (non vi stupite: Chrome OS è un sistema operativo incredibilmente leggero). Ha un prezzo di listino di soli 229 euro, al momento è in sconto su Amazon a 209 euro, meno di un cellulare di fascia media.

Samsung Chromebook 4 – Laptop 11,6 pollici con Chrome OS – Versione 4/64 GB

Il secondo Chromebook che vi consigliamo è il Lenovo IdeaPad 3 con schermo da 14 pollici, che pesa 1,4 chilogrammi. E’ dotato di CPU Intel Celeron N4020 e di 8 GB di RAM, con uno storage da 64 GB. Si tratta di un laptop da tutti i giorni che potrete usare come un equivalente PC portatile con Windows dotato però di hardware ben più potente.

Va più che bene per la produttività personale e le applicazioni classiche da ufficio, per la navigazione Web e resta comunque leggero e comodo da trasportare. Ha un prezzo di listino di 349 euro, ma al momento è in sconto su Amazon a 299 euro.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook – Display 14 pollici – Versione 8/64 GB

Il terzo Chromebook che vi consigliamo è invece l’HP Chromebook X360 14b ed è una macchina ancora diversa dalle altre: è un “convertibile" con schermo touch Full HD da 14 pollici. In pratica si può usare sia come un normale laptop con Chrome OS sia come un tablet, ruotando completamente lo schermo.

Pesa un chilo e mezzo ed è dotato di Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Si può usare con l’apposito pennino, venduto a parte ad un prezzo di meno di 40 euro. Questo Chromebook convertibile di HP ha un prezzo di listino di 449 euro, ma al momento è in sconto su Amazon a 379,99 euro.

HP Chromebook X360 14b-ca0000sl Convertibile – Versione 4/64 GB