Offerte Prime Day 2022: le migliori promo di oggi

Il Prime Day 2022 è arrivato: da oggi 12 luglio fino alle 23:59 del 13 luglio 2022 su Amazon troviamo migliaia di offerte con tantissimi dispositivi al minimo storico e con sconti che possono arrivare anche al 70%. In questo articolo trovi tutte le migliori offerte sui dispositivi tech: dagli smartphone alle cuffie bluetooth, dagli smartwatch agli smart TV, fino ad arrivare ai dispositivi per la smart home. Qualche offerta è già disponibile da qualche giorno (soprattutto sui device per la casa intelligente di Amazon), ma il grosso lo troviamo dalla mezzanotte di oggi. Durante la giornata troveremo anche offerte lampo da cogliere al volo e che troverete in tempo reale sul nostro canale Telegram al quale potete iscrivervi gratuitamente cliccando qui.

In questa guida abbiamo suddiviso i prodotti per categoria: smartphone lowcost, smartphone top di gamma, smart TV, computer, smartwatch, robot aspirapolvere, dispositivi per la smart home. Per ogni categoria vi proponiamo le 4-5 migliori offerte che potete trovare in questo Prime Day 2022 e le aggiorniamo anche di ora in ora in base alle disponibilità e ai prodotti più venduti. In questi due giorni di Prime Day 2022 copriremo l’evento anche con altri articoli dedicati ai singoli prodotti, alle singole categorie e ai singoli brand. Troverete tutto su Libero Tecnologia. Ricordiamo che le offerte sono riservate solamente ai clienti Amazon Prime e che per abbonarvi potete cliccare qui.

ISCRIVITI AD AMAZON PRIME E APPROFITTA DELLE OFFERTE DEL PRIME DAY

Prime Day 2022: i migliori smartphone lowcost

Quale occasione migliore del Prime Day 2022 per acquistare il nuovo smartphone lowcost? Tra le varie offerte troviamo delle promozioni da non lasciarsi scappare. Come ad esempio lo Xiaomi 11 Lite 5G NE disponibile con uno sconto del 40% e lo si paga poco meno di 240€. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta il nuovissimo Redmi Note 11 che troviamo al minimo storico a un prezzo di 159,90€ e con uno sconto del 30%. A un prezzo altrettanto interessante troviamo l’Oppo A76, a un prezzo sempre di 159,99€ e con uno sconto del 36%. Super offerta per il Redmi 9C, smartphone che troviamo addirittura a meno di 100€. La soluzione ideale per chi lo utilizza solamente per chiamare e ricevere messaggi.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Oppo A76

Redmi Note 11

Redmi 9C

Prime Day 2022: i migliori smartphone top di gamma

Tantissime occasioni per chi vuole uno smartphone top. Qui vi segnaliamo solamente le tre offerte che riteniamo più interessanti e migliori, per tutte le altre vi rimandiamo a questa pagina dove troverete tutte le offerte del Prime Day 2022.

Partiamo con il realme GT Neo 2 in offerta al minimo storico con uno sconto di ben 150€ rispetto al prezzo di listino. Lo sconto supera il 30% e lo si può pagare a rate. Prestazioni top e anche un’ottima fotocamera.

realme GT Neo 2

Sconto che supera il 30% anche per il OnePlus 9: acquistandolo oggi si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. A meno di 500€ è un ottimo affare.

OnePlus 9

Non mancano gli smartphone top di gamma di Samsung. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere: Galaxy Z Flip3, Galaxy S22 Ultra o Galaxy S22. Qui vi proponiamo il Galaxy S22 disponibile al minimo storico e a un prezzo molto interessante.

Galaxy S22

I migliori smart TV in offerta per il Prime Day2022

Anche per gli smart TV troviamo decine di modelli in offerta. Come fatto per gli smartphone ne selezioniamo tre e per gli altri vi rimandiamo alla pagina dedicata su Amazon o al nostro canale Telegram che aggiorniamo in tempo reale con le migliori offerte del Prime Day.

I tre smart TV che vi consigliamo occupano tre fasce di prezzo completamente diverse, in modo che possano andare bene un po’ a tutti. Il primo che vi proponiamo è uno smart TV Samsung con diagonale da 43" che troviamo con uno sconto di quasi il 50% e lo si paga poco più di 250€. La soluzione ideale per chi vuole spendere poco ma vuole un dispositivo affidabile.

Smart TV Samsung da 43 pollici

Per chi vuole spendere ancora di meno, troviamo in offerta questo smart TV Hisense da 40 pollici con uno sconto di poco superiore al 30% e costa solamente 219€.

Hisense da 40 pollici

Infine, per chi vuole uno smart TV top di gamma, c’è in offerta questo LG con schermo OLED da 65" con uno sconto del 60%. Acquistandolo oggi si risparmiano quasi 1500€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

LG OLED da 65 pollici

I migliori computer in offerta al Prime Day 2022

Quale occasione migliore del Prime Day 2022 per acquistare il nuovo computer portatile. In promo troviamo sia modelli top di gamma, sia dispositivi economici e molto utili per chi studia o per chi lavora in smart working.

Partiamo con questo Lenovo IdeaPad 3 Notebook, soluzione ideale per gli studenti. Ha un buono schermo, un SSD abbastanza capiente e assicura performance più che discrete. Oggi è in offerta a meno di 400€.

Ideapad 3

Se il budget ve lo permette e potete fare uno step ulteriore, troviamo in offerta questo HUAWEI MateBook D 14 con ben 16GB di RAM con uno sconto del 30% e si risparmiano più di 300€.

Huawei MateBook D14

Volete un top di gamma a un super prezzo? C’è questo LG Gram 16Z90P con uno sconto del 44% a poco meno di 1000€ e si risparmiano quasi 800€. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

LG Gram 16Z90P

I migliori smartwatch in offerta al Prime Day 2002

Si raggiunge addirittura il 50% di sconto per alcuni smartwatch che troviamo in offerta per il Prime Day 2022. Se volete un nuovo orologio intelligente, oggi è il giorno giusto per acquistarlo. Vi proponiamo tre modelli top di gamma a un super prezzo: non fatevi scappare questa occasione.

Huawei Watch

Samsung Galaxy Watch4

Apple Watch 6

Prime Day 2022: le migliori cuffie in offerta

Per il Prime Day tornano in offerta anche auricolari top di gamma molto richiesti dagli utenti. Stiamo parlando delle Beats Studio 3, cuffie over-ear che assicurano un suono unico nel loro genere. Oggi sono in offerta a un poco meno di 170€ con uno sconto del 52% sul prezzo di listino.

Beats Studio 3

A un prezzo decisamente più abbordabile troviamo le Sennheiser HD 450SE, altre cuffie over-ear disponibili a un prezzo di 79€ e con uno sconto del 60%.

Sennheiser HD 450SE

I migliori robot aspirapolvere in offerta al Prime Day 2022

Oramai non si può più fare a meno di un robot aspirapolvere e lavapavimenti in casa. E logicamente per il Prime Day 2022 troviamo diversi modelli in offerta con sconti eccezionali. Ad esempio troviamo al minimo storico lo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, robot da poco lanciato sul mercato e che oggi è disponibile con uno sconto del 37% a meno di 190€

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Altra garanzia tra le aspirapolveri smart sono i dispositivi di iRobot. In super offerta e al minimo storico troviamo il modello lowcost iRobot Roomba 692 in offerta a 179,99€ grazie allo sconto del 45%.

iRobot Roomba 692

Per seguire tutte le offerte del Prime Day 2022 in offerta vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram, oppure di cliccare su uno dei link qui in basso.

OFFERTE PRIME DAY

MIGLIORI OFFERTE DEL GIORNO

OFFERTE LAMPO