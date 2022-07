Prime Day, i migliori prodotti Samsung in offerta

Mancano pochissime ore alla fine del Prime Day 2022, le due giornate di sconti che ogni anno Amazon riserva agli abbonati Amazon Prime. E anche questa volta la piattaforma di e-commerce ha regalato grandi sorprese lanciando al minimo storico tantissimi dispositivi, tra cui gli smartphone, tablet, smart TV, smartwatch e dispositivi per la smart home più richiesti dagli utenti. Tra i prodotti più richiesti in questo Prime Day troviamo i dispositivi di Samsung, molti dei quali a prezzi mai visti prima. E non parliamo di device usciti negli anni precedenti, ma dei dispositivi più recenti tra cui il Galaxy S22, il Galaxy S22 Ultra, il Galaxy Watch4, solo per fare un esempio.

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo dispositivo Samsung, è arrivato oggi. Per alcuni smartphone, smart TV e smartwatch si risparmiano anche un centinaio di euro. Ma bisogna essere veloci: le offerte del Prime Day 2022 terminano oggi alle ore 23:59. Inoltre, ricordiamo che queste promozioni sono riservate ai clienti Amazon Prime: per sottoscrivere l’abbonamento basta cliccare qui.

Offerte Prime Day 2022: migliori smartphone lowcost Samsung

Il Prime Day 2022 è l’occasione giusta per acquistare il vostro nuovo smartphone lowcost. Samsung propone il meglio del suo catalogo con sconti che superano anche il 30%. Ad esempio, troviamo in offerta al minimo storico il nuovissimo Galaxy M13, disponibile già con uno sconto del 27% a poco più di 130€. In alternativa c’è l’M32, leggermente più potente, con uno sconto del 23% a poco più di 200€. Se volete un po’ più di potenza e di qualità, troviamo in offerta anche il nuovissimo Galaxy A53. Il prezzo si alza, ma lo sconto è molto interessante: ben il 32% e si risparmiano 170€ sul prezzo di listino.

Galaxy M13 Più spazio per giocare; Il display Infinity-V da 6.6’’ e la tecnologia FHD+ dello smartphone Android rendono i contenuti di tutti i giorni nitidi, definiti e chiari

Fai di più, ora anche meglio; i telefoni Galaxy M13 combinano la potenza di elaborazione Octa Core e 4GB di RAM per donarti un'energia senza limiti, ottimo per tutte le tue attività

Scatta momenti memorabili con dettagli nitidi grazie alla fotocamera Principale da 50MP dei telefoni cellulari Galaxy M13; espandi l'angolo di visione con la fotocamera Ultra-grandangolare e regola la profondità di campo dei tuoi scatti grazie alla fotocamera di Profondità

Il design di qualità di Galaxy M13 è dotato di bordi morbidi e arrotondati e di un telaio centrale che ospita la fotocamera dal look minimal; per stare sempre al passo col tuo stile, scegli tra la gamma di colori lo smartphone che più si adatta a te

Con 128GB di memoria interna per foto e video, oltre al supporto espandibile per scheda microSD fino a 1TB dei celluari, avrai tanto spazio per archiviare i tuoi momenti preziosi

Galaxy M32 Display Infinity-U: grazie alla tecnologia Super AMOLED Full HD+, i tuoi contenuti vengono riprodotti sempre al massimo della qualità: nitidi, chiari e dai colori brillanti.

Sistema multicamera: goditi l’alta risoluzione della fotocamera principale da 64MP. Espandi la visuale con la fotocamera ultragrandangolare, personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e cattura i dettagli con la fotocamera macro.

Ricarica batteria Ultra-Rapida: la batteria da 5.000 mAh1 ti consente di continuare le tue attività per ore. E con una ricarica Ultra-Rapida fino a 25W2, i telefoni cellulari Galaxy M32 tornano alla loro piena potenza e sono pronti per ripartire.

Samsung Knox: la sicurezza multilivello integrata di questo smartphone Android difende le tue informazioni più sensibili da malware e altre minacce pericolose.

Processore Octa-core: 6GB di RAM per prestazioni rapide ed efficienti, che supportano tutte le tue attività. Sfrutta i 128 GB3 di memoria interna o aggiungi ancora più spazio con una scheda microSD fino a 1 TB4.

Galaxy A53 Vivi un’esperienza senza confini con il tuo smartphone 5G. Grazie al Display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5"¹ e agli 800 nits di luminosità³ di Galaxy A53 5G, puoi goderti una completa scorrevolezza dei contenuti e una straordinaria visibilità anche all’aperto con Eye Comfort Shield⁴.

Ottieni scatti più nitidi con la fotocamera OIS da 64MP dello smartphone Galaxy A53 5G. Espandi la visuale con la fotocamera Ultra-grandangolare, personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e cattura tutti i tuoi dettagli con la fotocamera Macro.

Alimentato con un processore Octa-core da 5nm, il tuo Galaxy A53 5G ha tutta la potenza di cui hai bisogno per il multitasking. RAM Plus rileva in modo intelligente l’utilizzo del tuo dispositivo fornendoti RAM virtuale aggiuntiva, per consentirti di eseguire app in maniera fluida e divertirti con più attività contemporaneamente.⁵ ⁶

La batteria da 5.000 (tipica)⁷ ti dà ancora più tempo per fare quello che ami: streaming, condivisione, giochi e molto altro. Ricarica rapidamente il tuo smartphone 5G con la carica Ultra-rapida fino a 25W⁸ e riparti in un attimo.

Non basterà certo qualche goccia a fermare la tua voglia di giocare, scattare e riprendere. Galaxy A53 5G è certificato IP67 per resistenza all'acqua e alla polvere.⁹

Prime Day 2022: migliori smartphone top Samsung

Le super offerte non si fermano agli smartphone lowcost di Samsung, ma arrivano anche ai top di gamma. Tutti gli ultimi dispositivi lanciati sul mercato dall’azienda sud-coreana sono in offerta al minimo storico con sconti che fanno risparmiare anche più di 400€. Troviamo tutte le versioni del Galaxy S22, da quella base fino al modello Ultra, fino ad arrivare al Galaxy Z Flip3, lo smartphone pieghevole disponibile addirittura con uno sconto del 36% (-400€ sul prezzo di listino). E per tutti i modelli c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero.

Galaxy S22 La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S22 5G (codice prodotto EP-TA800NBEGEU).

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!² Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. La fotocamera da 50MP e il Super Clear Glass³ catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli.

L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e offre un campionamento di movimento più veloce per stabilizzare gli scatti del tuo cellulare, mentre l’HDR regola il colore fotogramma per fotogramma, per un risultato impeccabile.

Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED 2X, la luce solare non è più un problema. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all'aperto, il display del cellulare Galaxy S22 5G assicura una vista chiara anche in pieno giorno.

Chiama a raccolta i tuoi amici: con l’app Google Duo del telefono Galaxy S22 5G puoi guardare un film insieme o registrare dirette video di alta qualità.

Galaxy S22 Plus La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S22+ 5G (codice prodotto EP-TA800NBEGEU).

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!² Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. La fotocamera da 50MP e il Super Clear Glass³ catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli.

L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e offre un campionamento di movimento più veloce per stabilizzare gli scatti del tuo cellulare, mentre l’HDR regola il colore fotogramma per fotogramma, per un risultato impeccabile.

Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED 2X, la luce solare non è più un problema. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all'aperto, il display del cellulare Galaxy S22+ 5G assicura una vista chiara anche in pieno giorno.

Chiama a raccolta i tuoi amici: con l’app Google Duo del telefono Galaxy S22+ 5G puoi guardare un film insieme o registrare dirette video di alta qualità.

Galaxy S22 Ultra La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S22 Ultra 5G (codice prodotto EP-TA800NBEGEU).

S Pen integrata nel design di Galaxy S22 Ultra 5G. Estrai S Pen e trasformala nella tua penna per prendere appunti e nello strumento per editare video dal tuo telefono. La latenza migliorata in Samsung Notes rende ogni tratto naturale come l’inchiostro.

Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED 2X da 1,750 nits di massima luminosità², la luce solare non è più un problema. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all'aperto, il display del cellulare Galaxy S22 Ultra 5G assicura una vista chiara anche in pieno giorno.

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone! Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. La fotocamera da 108MP e il Super Clear Glass³ catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli.

Con i pixel più grandi⁴ di Galaxy S22 Ultra 5G e al Frame Rate automatico puoi registrare video in 8K più nitidi e ricchi di dettagli in tutte le condizioni di luce.

Galaxy Z Flip3 La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W (codice: EP-TA800NBEGEU) per la Ricarica Ultra-Rapida, per ricaricare il tuo smartphone in poco tempo.

Dimensioni compatte: uno smartphone a schermo intero che si piega per adattarsi alle tasche più piccole. Da chiuso, Galaxy Z Flip3 5G misura 86,4 mm.¹

Display esterno: Leggi messaggi, scatta foto, riproduci musica e molto altro, tutto questo senza aprire il telefono.² Il display posteriore da 1,9 pollici ti mostra le notifiche consentendoti di utilizzarle in modo intuitivo.³

Un telefono così bello dovrebbe rimanere tale. Il Galaxy Z Flip3 5G presenta delle finiture e una tecnologia durevoli, per consentirti di metterlo in borsa senza alcuna preoccupazione.

Il Galaxy Z Flip3 5G sta in piedi da solo, quindi non c’è nulla da reggere e soprattutto non ci sono limiti per te.⁴

Fai un tuffo con il primo smartphone al mondo pieghevole e resistente all’acqua, con certificazione IPX8.⁵ In grado di resistere a una profondità di 1,5 metri per un massimo di 30 minuti senza interrompere il flusso video in diretta.

Telaio in alluminio: la forza non è mai stata così bella. Galaxy Z Flip3 5G è realizzato con il nostro telaio in alluminio più resistente di sempre, che protegge la cerniera in modo che tu possa aprire e concentrarti solo sulle cose importanti.

Galaxy Z Fold 3 La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W (codice: EP-TA800NBEGEU) per la Ricarica Ultra-Rapida, per ricaricare il tuo smartphone in poco tempo.

Visualizzazione immersiva: il display Infinity Flex da 7,6 pollici si illumina come per magia, la fotocamera scompare sotto il display, lasciando soltanto il contenuto visualizzato sullo schermo.¹,²

S Pen3 e modalità Flex: ottieni la precisione che le tue dita potevano solamente sognare quando appoggi la penna sullo schermo. Grazie alla modalità Flex che divide lo schermo in due, puoi guardare, videochiamare e altro ancora, permettendoti di lavorare in modo più intelligente.

Funzionalità multitasking: dividi lo schermo grande in tre app contemporaneamente e apri altre cinque applicazioni tramite pop-up.⁴,⁵ Salva gruppi di app nel pannello Edge per aprirli in un secondo momento e goditi il multitasking istantaneo.

Resistente all’acqua: il grado di protezione IPX8⁶ ti consente di aprire il telefono liberamente, anche sotto la pioggia.

Alluminio Armour: la struttura di questo incredibile telefono è un telaio in alluminio Armor ultra resistente ma leggero, il 10% più resistente⁷ per proteggere le parti interne della cerniera come un'armatura.

Display principale in vetro ultra sottile: il più grande passo avanti nell’ambito della tecnologia dei nostri display pieghevoli. Con l'aggiunta di uno strato di pannello e del film protettivo, è l'80% più resistente rispetto a prima.⁷,⁸

Smartwatch Samsung: migliori offerte Prime Day

Samsung, lo sappiamo bene, non è solo smartphone. L’azienda sud-coreana spazia a 360 gradi nel mondo della tecnologia e ha lanciato dispositivi interessanti in tutti i settori. Negli smartwatch è oramai un punto di riferimento e in questo Prime Day 2022 troviamo alcuni modelli di Galaxy Watch4 (ultimo orologio lanciato sul mercato) al minimo storico con sconti che sfiorano il 50%. Praticamente li si paga la metà.

Il Galaxy Watch4 da 44mm è in offerta al prezzo più basso di sempre e lo si paga poco meno di 160€ grazie allo sconto del 47% (risparmio di 140€). Sempre in offerta con uno sconto del 46% troviamo il Galaxy Watch4 Classic, che si differenzia dal modello precedente per un design più simile a quello degli orologi analogici. In questo caso il risparmio sfiora quasi i 200€. Anche queste offerte terminano questa sera alle ore 23:59.

Galaxy Watch4 44mm – nero Impara a conoscere il tuo corpo – Monitora i tuoi progressi di fitness con il nostro primo smartwatch che misura comodamente la composizione corporea

Monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante

Fitness Tracking – monitora attività e punteggi di fitness sul tuo smartwatch android. Conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport

Pressione sanguigna ed elettrocardiogramma - Il sensore Samsung BioActive di questo orologio fitness ti permette il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale

La funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del tuo sonno mentre riposi. Opzioni di misurazione avanzate ti consentono inoltre di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare

Contenuto confezione: Galaxy Watch, stazione di ricarica, guida rapida

Compatibile con Android 6.0 o versioni successive con almeno 1,5 GB di RAM; l'attivazione del dispositivo è possibile solo dopo la connessione a uno smartphone che supporta Google Mobile Services

Galaxy Watch4 Classic – nero Design raffinato: aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo polso, grazie allo smartwatch android realizzato con materiali di elevata qualità, come l’acciaio inossidabile, che esprimono la sua funzionalità potente e intuitiva

Monitora la tua salute: tieni traccia dei tuoi progressi fitness con il nostro primo smartwatch fitness che misura in tutta praticità la composizione corporea

Sfida amici e familiari: monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente e gratificante

Fitness Tracker: registra le tue attività e i tuoi punteggi di fitness sull'orologio e sul telefono. Conta i passi, controlla le calorie e rimani sul tuo percorso grazie al GPS dell’orologio cardiofrequenzimetro da polso

Misuratore di pressione ed ECG: il sensore Samsung BioActive monitora ECG e misura la pressione sanguigna in tempo reale. Dopo la calibratura iniziale, i sensori controllano rapidamente la pressione sanguigna

Compatibile con Smartphone con sistema operativo Android versione 6.0 o successiva e RAM superiore a 1.5 GB

Galaxy Watch4 Classic – grigio Design raffinato: aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo polso, grazie allo smartwatch android realizzato con materiali di elevata qualità, come l’acciaio inossidabile, che esprimono la sua funzionalità potente e intuitiva

Monitora la tua salute: tieni traccia dei tuoi progressi fitness con il nostro primo smartwatch fitness che misura in tutta praticità la composizione corporea

Sfida amici e familiari: monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente e gratificante

Fitness Tracker: registra le tue attività e i tuoi punteggi di fitness sull'orologio e sul telefono. Conta i passi, controlla le calorie e rimani sul tuo percorso grazie al GPS dell’orologio cardiofrequenzimetro da polso

Misuratore di pressione ed ECG: il sensore Samsung BioActive monitora ECG e misura la pressione sanguigna in tempo reale. Dopo la calibratura iniziale, i sensori controllano rapidamente la pressione sanguigna

Compatibile con Smartphone con sistema operativo Android versione 6.0 o successiva e RAM superiore a 1.5 GB

Smart TV Samsung in offerta al Prime Day 2022

Sconti mai visti prima per gli smart TV Samsung in questo Prime Day 2022. Le offerte riguardano un po’ tutti i modelli e un po’ tutte le dimensioni. Noi abbiamo selezionato le quattro promozioni che riteniamo più interessanti e con lo sconto maggiore.

Partiamo dallo smart TV Samsung The Frame che troviamo scontato di ben il 60% e lo si paga solamente 399€ (risparmio di 600€ sul prezzo di listino). Si tratta di uno smart TV molto particolare che si trasforma in un quadro una volta spento. Dello stesso modello troviamo in offerta anche la versione da 50 pollici disponibile con uno sconto del 58% a un prezzo di 499€ (risparmi 700€).

Smart TV Samsung The Frame 43 pollici The Frame è un TV che puoi personalizzare: scegli la cornice che fa per te e con la modalità Art Mode diventa un quadro

Immagini superiori e colori brillanti con le tecnologie Quantum Dot e Dual Led

Cavo One Invisible Connection: un cavo praticamente invisibile per appendere il tuo TV a filo della parete e collegare tutti i dispositivi esterni, la ottima soluzione di stile e ordine inclusa nella confezione

Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless e alla app Samsung SmartThings

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie The Frame sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2

Smart TV Samsung The Frame 50 pollici The Frame è un TV che puoi personalizzare: scegli la cornice che fa per te e con la modalità Art Mode diventa un quadro

Immagini superiori e colori brillanti con le tecnologie Quantum Dot e Dual Led

Cavo One Invisible Connection: un cavo praticamente invisibile per appendere il tuo TV a filo della parete e collegare tutti i dispositivi esterni, la ottima soluzione di stile e ordine inclusa nella confezione

Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless e alla app Samsung SmartThings

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie The Frame sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2

Con uno sconto leggermente inferiore troviamo sempre in offerta al minimo storico altri due smart TV Samsung, rispettivamente da 55" e da 43". In questo caso lo sconto è del 51% e del 42%.

Smart TV Samsung da 55 pollici La tecnologia dell'immagine: la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell'immagine eccezionale

Motion Xcelerator Turbo: porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello; con questa tecnologia, il TV aumentera le performance per fornirti un'esperienza

Adaptive Sound: il suono viene ottimizzato in base a quello che stai guardando, per offrirti un audio ottimo in ogni scena

Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless, goditi i videogame con il Game Enhancer

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie AU7190 sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2

Smart TV Samsung da 43 pollici La tecnologia dell'immagine: la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell'immagine eccezionale

Motion Xcelerator Turbo: porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello; con questa tecnologia, il TV aumentera le performance per fornirti un'esperienza

Adaptive Sound: il suono viene ottimizzato in base a quello che stai guardando, per offrirti un audio ottimo in ogni scena

Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless, goditi i videogame con il Game Enhancer

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie AU7190 sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2

Prime Day 2022: i migliori tablet Samsung in offerta

Il Prime Day 2022 è una buona occasione per acquistare un nuovo tablet con un prezzo super scontato. Samsung offre diverse soluzioni che si adattano a qualsiasi persona: modelli lowcost per chi utilizza il tablet per lo svago, e modelli top di gamma pensati per il lavoro e lo smart working.

Partiamo dal Galaxy Tab A8, modello lowcost disponibile con uno sconto del 34% che fa risparmiare 110€ sul prezzo di listino: lo si paga meno di 110€. Soluzione ideale per chi vuole un tablet con uno schermo grande a poco prezzo.

Galaxy Tab A8 Dai film epici ai contenuti guida per i tuoi hobby, il tablet Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia.

Estetica giocosa con un tocco di stile: Galaxy Tab A8 ha un animo vivace e un aspetto giovanile.

Realizzato per offrirti un’immersione totale anche quando sei in movimento, il tablet PC Galaxy Tab A8 apre un universo coinvolgente di contenuti, giochi e attività che i giovani amano.

Dotato di processore Octa-core abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna¹, il tablet Galaxy Tab A8 è sempre pronto ad affrontare le sfide di ogni giorno senza consumare la velocità o la batteria.

Con Samsung TV Plus, Galaxy Tab A8 offre contenuti TV gratuiti e istantanei sempre e ovunque. Goditi migliaia di ore di notizie, sport, film, una varietà di contenuti per bambini e altro ancora.²

Per chi cerca un po’ più di performance spendendo sempre una cifra ragionevole, troviamo in offerta il Galaxy Tab S6 Lite che supporta anche la SPen. Con lo sconto del 28% si risparmiano 130€.

Galaxy Tab S6 Lite La S Pen, maneggevole e precisa, minimizza gli sforzi e ottimizza la tua ispirazione, le tue idee e i tuoi progetti. Il supporto magnetico laterale ti permetterà di averla sempre con te

L'applicazione Samsung Notes migliora la tua produttività: ingrandisci fino al 300% per una scrittura precisa, evidenzia il testo e converti il testo in formato digitale con un tocco

Leggerezza e impugnatura confortevole per un uso prolungato. La S Pen, con 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa, offre un’esperienza di scrittura come quella di una penna vera

Vivi un'esperienza Smart Home completa. Ricevi telefonate e manda messaggi con il tuo Galaxy Tab S6 Lite anche se tablet e telefono sono collegati a reti differenti

Galaxy Tab S6 Lite vanta di un ampio schermo da 10.4" per una visualizzazione dinamica e immersiva. Guarda contenuti YouTube Premium o Netflix* e condividili con tutta la tua famiglia

Doppio Speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG per una riproduzione audio potente e ben bilanciata. Riproduci musica senza interruzioni sul tuo Galaxy Tab S6 Lite con Spotify**

Galaxy Tab S6 Lite è dotato di una batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh. Questo significa che puoi goderti fino a 13 ore di visualizzazione senza doverti preoccupare di rimanere a corto di batteria

Tutto lo spazio che vuoi in un tablet leggero e sottile solo 7mm. Il corpo in metallo di Galaxy Tab S6 Lite racchiude una RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB espandibile con microSD fino a 1 TB

In promozione troviamo anche il Galaxy Tab S8, il tablet lanciato sul mercato da pochissimi mesi e che è una valida alternativa all’iPad Pro. Pensato soprattutto per il mondo del lavoro, ha anche la SPen incorporata e monta uno schermo di ottima qualità. Oggi lo troviamo al minimo storico con uno sconto di 220€. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Galaxy Tab S8 Un tablet pensato per quando sei fuori casa. Infinite possibilità grazie allo schermo 11” LCD. Batteria ultrapotente e fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP. E ovviamente, la S Pen è inclusa!

Scrivi, prendi appunti, scarabocchia e metti nero su bianco tutte le tue idee con la S Pen a bassissima latenza. Mille strumenti in uno, la nuova S Pen del tablet Android S8 ti regala livelli impressionanti di controllo.

Ti piace disegnare o dipingere? Clip Studio Paint1 è stato creato proprio per le persone creative come te. Ti sembrerà di tenere un mano un vero pennello, per dare vita alla tua immaginazione.

La funzione Auto Framing² di questo tablet pc ti mette al centro della scena. Così, mentre registri una lezione di danza, lo zoom della videocamera manterrà automaticamente la messa a fuoco su di te e sui tuoi movimenti seguendo le tue istruzioni.

Con l’app per videochiamate del tablet, puoi parlare con la tua dolce metà o chiamare fino a 31 dei tuoi amici più cari. La tecnologia di riduzione del rumore a tre microfoni ti permette di concentrarti sulla conversazione senza distrazioni.

La modalità Multischermo³ del tablet ti consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre. Così puoi cercare idee per l’arredamento, creare progetti architettonici e fare una videochat con i tuoi amici, tutto contemporaneamente!

Monitor PC Samsung in offerta per il Prime Day 2022

Un buon monitor da collegare al PC o al portatile è sempre molto utile, soprattutto in questo periodo in cui molti lavorano in smart working. E in questo Prime Day troviamo diversi modelli Samsung in offerta, con prezzi che partono anche da poco più di 100€. Di seguito vi proponiamo una selezione di quattro monitor per PC Samsung che si adattano ai vari scopi: solo lavoro, lavoro + gaming, content creator.

Samsung Smart Monitor M5 SENZA INGRESSO ANTENNA (NO TV TUNER)

Il primo monitor al mondo con Smart Hub, servizio di streaming multimediale (OTT) integrato: accedi alla più vasta raccolta di app per Smart TV tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney + ; con telecomando, e senza collegamento del PC

Monitor FHD da 27 pollici, HDR10, con design sottile, elegante e senza bordi su tre lati

Connettività multipla, collega il tuo PC, telefono cellulare o la console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay

Modalità Eye-Saver e Flicker-Free, riduce l'affaticamento degli occhi per una visione confortevole

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 Samsung Monitor Gaming Odyssey G3, 24", Flat

1920x1080 (Full HD), Pannello VA, 16:9

Refresh Rate 144 Hz, Response Time 1ms, FreeSync Premium

1 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio

HAS, Pivot

Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 Samsung Monitor Gaming Odyssey G5, 27", Curvo (1000R)

2560x1440 (WQHD 2K), Pannello VA, 16:9, HDR10

Refresh Rate 144 Hz, Response Time 1 ms, FreeSync Premium

1 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio

Flicker Free, Eye Saver Mode

Temperatura di funzionamento: 10~40 ℃

Samsung Monitor SJ55W Samsung Monitor SJ55W, 34", Flat

3440x1440 (Ultra WQHD), Pannello VA, 21:9

Refresh Rate 75 Hz, Response Time 4 ms, FreeSync

2 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio

PIP, PBP, Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode, Image Size

Prime Day: le cuffie Samung in offerta al minimo storico

In questo Prime Day 2022 troviamo anche degli ottimi auricolari Samsung in offerta al minimo storico. Stiamo parlando delle Galaxy Bus2 che si caratterizzano per la loro forma a fagiolo. Sono disponibili con uno sconto del 46% e le si paga meno di 80€. Essendo cuffie Bluetooth sono compatibili con qualsiasi dispositivo, anche iPhone. La qualità audio è molto elevata e c’è anche la cancellazione attiva del rumore.

Galaxy Buds 2 Chiamate chiare: tre microfoni e un'unità di registrazione vocale integrata consentono un'elevata qualità delle chiamate, una soluzione basata sull'apprendimento automatico che filtra il rumore per una buona intelligibilità

Cancellazione attiva del rumore: due microfoni possono rilevare il rumore ambientale, mentre la cancellazione attiva del rumore può bloccare il rumore di fondo.

Praticità di trasporto: con un peso di soli 5 grammi ciascuno, la musica sta comodamente nell'orecchio, anche con uno stile di vita attivo. Con i cuscinetti auricolari in silicone morbidi e flessibili, puoi determinare tu stesso la vestibilità

4 colori tra cui scegliere: grafite. Bianco. Oliva. Lavanda. Il design moderno delle cuffie true wireless e la custodia di ricarica sono espressione del tuo gusto inconfondibile.

Suono impressionante - Bassi profondi e potenti e alti chiari da altoparlanti dinamici a due vie.

