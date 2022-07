Le migliori offerte anticipate dell'Amazon Prime Day 2022

Oggi si spalancano le porte delle offerte anticipate dell’Amazon Prime Day 2022 per chi è cliente Amazon Prime. Infatti alle offerte già disponibili sui servizi Amazon, da oggi sono state aggiunte le offerte sul router eero mesh WiFi. Sono in corso anche alcune interessantissime offerte sugli Echo Show mentre dall’8 luglio saranno messi in offerta altri dispositivi Echo.Le offerte Prime Day che coinvolgono tantissimi prodotti e venditori terzi, infine, arriveranno nelle giornate del 12 e 13 luglio.

Il tutto però, riservato a chi è cliente Prime. Il vantaggio, per i clienti nuovi, include anche che i primi 30 giorni di iscrizione siano gratuiti. Terminato il periodo di prova si può decidere se si vuole recedere. Ricordiamo che l’abbonamento a Amazon Prime in Italia costa 36 euro l’anno (oppure 3,99 euro al mese) e dà diritto alle consegne rapide (da un giorno a poche ore per la consegna dei prodotti freschi) e ad una maggiore garanzia su alcuni prodotti. Nel pacchetto abbonamento sono inclusi anche altri servizi come Amazon Prime Video per seguire programmi e serie TV o l’archivio Amazon Photo per conservare in cloud le immagini preferite.

Prime Day 2022: le offerte aticipate

Tra le prime offerte anticipate del Prime Day Amazon troviamo il kit eero Pro 6E un sistema di connessione intelligente di tipo mesh composto da un sistema che sostituisce il router per un accesso diretto alla nuova banda 6 GHz e con i dispositivi Wi-Fi 6E.

Il prezzo di listino del kit da tre pezzi eero Pro 6E Amazon è di 839 euro ma oggi grazie all’offerta Prime Day Amazon si paga 549,99 euro (-289 euro, -34%), e copre una superficie di oltre 500 metri quadrati.

eero Pro 6E kit sistema wifi mesh da 3 pezzi

Chiaramente un kit del genere serve solo a chi ha una villa o nei grandi uffici, ma anche chi ha una casa "normale" può avere problemi di copertura WiFi e li può risolvere con i singoli moduli, anche loro in offerta, a 54,99 euro (-24,01 uero, -30%).

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero

In offerta cneh l’Echo Show 8 di prima generazione, cioè il display smart di Amazon con assistente vocale Alexa. Il vantaggio di questo dispositivo consiste nel poter fare anche videochiamate, mostrare le immagini delle videocamere di sorveglianza, guardare video o organizzare le foto in album di famiglia.

Il prezzo di listino dell’Echo Show 8 è di 109,99 ma oggi è in offerta Prime Day Amazon a 64,99 euro (-45 euro, -41%).

Echo Show 8 prima generazione

Segnaliamo in offerta anticipata anche lo smart speaker Echo di quarta generazione. Con Echo Amazon è possibile effettuare chiamate verso altri dispositivi Echo, ascoltare musica, gestire gli impianti in domotica e interrogare Amazon Alexa.

Il prezzo di listino di Echo Amazon è di 99,99 ma oggi con l’offerta Prime Day è possibile acquistarlo scontato a 64,99 (-35 euro, – 35%).

Amazon Echo quarta generazione

Le offerte ai servizi Amazon

Infine, restano attive le offerte iniziate nei giorni scorsi, su quattro dei più importanti servizi di Amazon:

Amazon Fresh – 5 euro di sconto per l’acquisto di 5 prodotti freschi inclusi formaggi e latticini, carne, pesce, gastronomia, pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

5 euro di sconto per l’acquisto di 5 prodotti freschi inclusi formaggi e latticini, carne, pesce, gastronomia, pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. Amazon Music Unlimited – Abbonamento di 4 mesi a Amazon Music Unlimited per ascoltare 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

Abbonamento di 4 mesi a Amazon Music Unlimited per ascoltare 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Audible – Anche chi ha cancellato il servizio Audible da almeno 6 mesi potrà ri-abbonarsi alla piattaforma Amazon per i podcast a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi (invece di 9,99 euro al mese).

Anche chi ha cancellato il servizio Audible da almeno 6 mesi potrà ri-abbonarsi alla piattaforma Amazon per i podcast a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi (invece di 9,99 euro al mese). Kindle Unlimited – Abbonamento a Kindle Unlimited per leggere oltre 1 milione di ebook.

Iscriviti ad Amazon Prime per approfittare delle offerte anticipate del Prime Day 2022