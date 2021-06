Prime Day in anticipo: le prime offerte esclusive su Amazon Echo

Manca poco meno di un giorno al momento in cui Amazon darà il via al Prime Day, quell’attesissimo periodo in cui la piattaforma del gigante americano del commercio online si arricchisce di offerte esclusive. Eppure Amazon ha deciso di anticipare il Prime Day su alcuni prodotti, tra i quali rientrano gli altoparlanti intelligenti Amazon Echo con l’assistente Alexa.

Gli sconti sono sostanziosi, quindi è difficile ignorarli e resistere: si va dal 30% in meno degli Echo di quarta generazione al 60% in meno degli Echo Dot di terza generazione. I prodotti della linea Echo sono molto apprezzati tanto dai più accaniti fan della tecnologia quanto da coloro che prima non lo erano e magari, dopo essersi ritrovati in casa un altoparlante intelligente, hanno finito per stringere con i gadget come Amazon Echo. Del resto gli smart speaker di ultima generazione offrono grossi vantaggi, tra i quali una possibilità di interazione del tutto naturale e spontanea, proprio come se si parlasse con un amico. Poi, in combinazione con i dispositivi di smart home, semplici come delle lampadine o più complessi come i sistemi di sorveglianza, danno certamente il loro meglio. Ma quale momento migliore delle offerte esclusive di Amazon per mettersi in casa un Echo ad un prezzo stracciato?

Amazon Echo: le caratteristiche

La gamma degli altoparlanti intelligenti di Amazon è molto vasta, ma tre modelli in particolare potrebbero interessare più di altri. Amazon Echo Dot di terza generazione ad esempio, che rimane a listino (nonostante la quarta generazione sia stata già lanciata) in virtù di funzionalità ancora più che attuali e di un prezzo stracciato, specie con le offerte di oggi.

Amazon Echo Dot di terza generazione è rivestito in tessuto e declinato in quattro colorazioni. Al di là dell’estetica, riuscita a giudicare dal fatto che si tratta dell’Echo più venduto, permette di controllare la musica attraverso la voce, peraltro con un audio stereo ricco e potente se associato ad un secondo Echo di terza generazione, integra l’assistente intelligente Amazon Alexa (come tutti gli altri Echo) sempre pronta a fornire il suo aiuto e personalizzabile attraverso le Skill, consente di chiamare ed inviare messaggi senza l’uso delle mani e infine di controllare con la voce i dispositivi di smart home.

Inoltre, per la privacy, Amazon ha dotato tutti gli Echo di un pulsante tramite cui disattivare i microfoni.

Poi c’è Amazon Echo di quarta generazione, il cui principale punto di differenziazione nei confronti degli Echo più economici come i Dot sta nella qualità audio: Amazon lo ha progettato cercando di offrire il massimo in termini di qualità del suono in rapporto al prezzo, e di conseguenza la promessa è di alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono ricco e definito capace di adattarsi a qualsiasi ambiente. Inoltre con Musica multistanza, si può ascoltare lo stesso brano nello stesso momento su più dispositivi Echo in varie stanze; possibile pure l’associazione con Fire TV per regalare alle scene maggiore coinvolgimento.

Infine Amazon Echo Show 8 di seconda generazione, modello del 2021. È molto diverso dai precedenti perché possiede uno schermo da 8 pollici in alta definizione, una fotocamera da 13 megapixel per le videochiamate che grazie all’inquadratura automatica mantiene il soggetto al centro dell’immagine, la possibilità di riprodurre direttamente dal dispositivo i contenuti di Netflix, Amazon Prime Video e altri servizi con audio stereo e ancora quella di sfogliare i ricordi contenuti in Amazon Photos.

Amazon Echo: le offerte

Amazon Echo Dot di terza generazione è il prodotto su cui viene offerto lo sconto maggiore: con il 60% in meno, ne si acquista uno per appena 19,99 euro invece dei 49,99 euro di listino; Amazon Echo di quarta generazione è in offerta per 69,99 euro invece dei 99,99 euro di listino (30 euro in meno con il 30% di sconto); infine Amazon Echo Show 8 di seconda generazione viene proposto a 84,99 euro invece dei 129,99 euro di listino, con uno sconto del 35% quindi di 45 euro.

Amazon Echo Dot 3 generazione, offerta speciale Prime Day

Amazon Echo 4 generazione, offerta speciale Prime Day

Amazon Echo Show 8, offerta speciale Prime Day