Prime Day: le irresistibili offerte su Amazon Fire Stick

Non poteva mancare tra le irresistibili offerte del Prime Day 2021 uno tra i prodotti Amazon più venduti negli ultimi tempi, Amazon Fire TV Stick. E tra i più apprezzati, dal momento che il prodotto capace di rendere smart qualsiasi TV con ingresso HDMI ha molte frecce al suo arco per avere successo alle quali, in occasione del Prime Day, si somma il prezzo.

Alle condizioni delle giornate da “fuori tutto" di Amazon è difficile volgere lo sguardo altrove. Amazon Fire TV Stick è un prodotto molto compatto da nascondere dietro la TV che permette di godere dei contenuti su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV e altri servizi, oppure di guardare in streaming notiziari, eventi sportivi o programmi TV. Permette anche di accedere a migliaia di titoli in HDR, e di ascoltare milioni di brani da servizi musicali come Amazon Music e Spotify. Inoltre Amazon Fire TV Stick include un telecomando con cui controllare la riproduzione, e dal quale richiamare l’assistente vocale Alexa attraverso il tasto dedicato: in questo modo si può chiedere ad Alexa di cercare, far partire e controllare la riproduzione di contenuti, tra film, serie TV, app e giochi. Alexa può anche riprodurre della musica, rispondere alle domande, leggere le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo e impostare una sveglia.

Amazon Fire TV Stick: le offerte Prime Day

L’offerta senz’altro più accattivante su Amazon Fire TV Stick per il Prime Day riguarda la versione di accesso alla gamma, Amazon Fire TV Stick Lite modello 2020. Si tratta di un dispositivo già piuttosto completo, con audio Dolby Atmos (pass-through HDMI), 8 GB di memoria interna, Full HD fino a 1080p con supporto per formati HDR, HDR10+, HLG, processore quad core e adattatore Ethernet opzionale.

Rispetto al modello 2021 mancano i pulsanti specifici per i vari servizi di streaming, ai quali si può sopperire agevolmente interagendo con Alexa, mentre rispetto alla versione standard il telecomando di Amazon Fire TV Stick Lite manca della regolazione del volume per il televisore e del tasto di accensione e spegnimento. Nulla insomma che non possa passare in secondo piano alla luce di un prezzo irresistibile: per il Prime Day 2021 infatti Amazon Fire TV Stick Lite viene offerta per appena 18,99 euro invece dei 29,99 euro di listino, con un risparmio di 11 euro ed uno sconto pari al 37%.

Amazon Fire TV Stick Lite – offerta Prime Day

Per coloro che al contrario cercassero un dispositivo capace di riprodurre i contenuti in 4K c’è Amazon Fire TV Stick 4K, anch’essa in sconto per il Prime Day. In questo modo non si perde un pixel della risoluzione del televisore – qualora supportasse il 4K UHD – e si gode di qualsiasi contenuto al massimo delle possibilità. Neanche a dirlo il telecomando di Amazon Fire TV Stick 4K dà la possibilità di regolare il volume del televisore e di gestirne accensione e spegnimento, quindi si può relegare al cassetto il telecomando della TV.

Amazon Fire TV Stick 4K è in offerta per il Prime Day a 32,99 euro invece dei 59,99 euro di listino, con un risparmio di 27 euro ed un vantaggio del 45%.

Amazon Fire TV Stick 4K – offerta Prime Day