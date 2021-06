Prime Day: l'offerta per lo smartwatch GPS Garmin Fenix 6 è incredibile

Lo smartwatch, anzi lo sportwatch, probabilmente migliore in assoluto per chi regolarmente pratica attività fisica ad un prezzo mai visto. È l’effetto del Prime Day su molti prodotti in vendita su Amazon come Garmin Fenix 6 e Fenix 6 Pro, appunto, che per una manciata d’ore vengono via a prezzi incredibili.

Lo sa bene chi si allena da tempo ed in passato ha provato ad approcciarsi agli smartwatch GPS di Garmin, produttore leader nel segmento degli smartwatch sportivi. I prodotti di Garmin sono i più ambiti da coloro che amano praticare la corsa ma sono pure molto costosi per via del loro valore complessivo, tra una qualità costruttiva ed una resistenza al tempo ai vertici e soprattutto in virtù di un software per il monitoraggio dei parametri essenziali alla corsa che ha pochi eguali. Garmin Fenix 6 si pone al top della gamma del produttore americano, e al prezzo a cui viene offerto per il Prime Day di Amazon è un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire.

Garmin Fenix 6 e 6 Pro: le offerte Prime Day

Ad essere in offerta per il Prime Day di Amazon sono Garmin Fenix 6 con cassa da 42 mm nelle colorazioni bianco/silver e nero/silver, con cassa da 47 millimetri in nero/silver, Garmin Fenix 6 Pro con cassa da 47 mm e da 51 mm, entrambe in ardesia/nero.

L’acquisto più vantaggioso è Garmin Fenix 6 da 42 mm in colorazione nero/silver: dai 599,99 euro di listino, grazie ad Amazon Prime Day lo si porta a casa per 369,90 euro, con uno sconto di 230 euro (-38%).

Garmin Fenix 6 – GPS Smartwatch Multisport 42mm

Garmin Fenix 6 è già un’ottima scelta per chi pratica sport con costanza. Nonostante sia il prodotto di accesso alla gamma, non bisogna dimenticare che la linea Fenix occupa il vertice della “piramide" di Garmin. Il Fenix 6 ha un display circolare da 1,2 pollici 240 x 240 pixel, impermeabilità fino a 10 atmosfere, sensore cardio, sensore Pulse Ox (che misura la saturazione dell’ossigeno nel sangue), e poi altimetro, barometro, bussola, giroscopio, accelerometro, termometro, GPS, Glonass e Galileo per la localizzazione.

Poi ci sono gli innumerevoli aiuti software messi a punto da Garmin negli anni per il monitoraggio delle svariate attività: trail running, nuoto, corsa, ciclismo, escursionismo, canottaggio, sci, golf e molto altro ancora. Garmin Fenix 6 è pur sempre uno smartwatch, quindi può effettuare i pagamenti contactless grazie a Garmin Pay ed integra una batteria capace di durare fino a 9 giorni in modalità smartwatch, 25 ore in modalità GPS con musica e fino a 34 giorni in modalità di risparmio energetico.

E poi c’è Garmin Fenix 6 Pro con cassa da 51 millimetri, l’assoluto riferimento per chi cerca il massimo nel segmento degli smartwatch sportivi. La cassa da 51 millimetri è certo impegnativa, ma coloro che desiderano tenere al polso uno strumento che renda al massimo durante gli allenamenti più sfidanti non penseranno certo alle dimensioni ma alla leggibilità del display.

Ed una cassa tanto abbondante serve a garantire a Garmin Fenix 6 Pro un ampio display da 1,4 pollici ed un’autonomia che in modalità smartwatch può raggiungere i 21 giorni. Sono solo alcune delle differenze con la variante standard, alle quali si sommano i 32 GB di memoria interna invece di 64 MB, utili a consentire a Fenix 6 Pro di conservare in memoria la musica di Spotify, Amazon Prime Music e degli altri servizi supportati, ma anche le mappe topo, campi da golf, piste da sci pre caricate in memoria o da scaricare tramite il Wi-Fi integrato.

Garmin Fenix 6 Pro 51 mm viene offerto per il Prime Day a 489,90 euro, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino di 699,99 euro: un vero e proprio affare.

Garmin Fenix 6 Pro – GPS Smartwatch Multisport 51mm